Ціни на золото знову оновили рекорд через «митні» погрози Трампа — Finance.ua
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Ціни на золото знову оновили рекорд через «митні» погрози Трампа

Банківські метали
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Ціни на золото знову оновили рекорд через «митні» погрози Трампа
Ціни на золото знову оновили рекорд через «митні» погрози Трампа
Ціни на золото зросли до історичного максимуму, вище рівня 2 950 доларів США за унцію.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Станом на ранок четверга, спотова ціна на золото досягала позначки в 2 954,69 долара США на початку сесії. Цей показник став рекордом у 2025 році. Ф’ючерси на золото в США подорожчали на 1,2% до 2 970,70 доларів США.
Загалом золото зросло на 12% цього року.
Тим часом спотова ціна на срібло зросла на 0,9% до 33 доларів США за унцію. Платина подорожчала на 0,3% до $974,85, а паладій подорожчав на 1,4% до $981,70.
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Зазначається, що ціни на метали ростуть через побоювання, що погрози президента США Дональда Трампа запровадити мита розв’яжуть глобальну торговельну війну, що підштовхне апетит інвесторів до придбання металів.
Раніше повідомлялось, що ціни на золото 10 лютого зросли до рекордних показників завдяки збільшенню попиту на «безпечну гавань» після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення торговельних мит.
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За матеріалами:
Укрінформ
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