Золото подешевшало через деескалацію в торгових відносинах між Вашингтоном та Пекіном — Finance.ua
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Золото подешевшало через деескалацію в торгових відносинах між Вашингтоном та Пекіном

Банківські метали
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Золото подешевшало через деескалацію в торгових відносинах між Вашингтоном та Пекіном
Золото подешевшало через деескалацію в торгових відносинах між Вашингтоном та Пекіном
Ціни на золото знизилися більш ніж на 1% після сигналів про деескалацію торговельної війни між США та Китаєм. КНР розглядає можливість скасувати мита на деякі американські товари.
Про це повідомляє Reuters.
Спотове золото подешевшало на 1,5% до $3299,69 за унцію. Ф’ючерси на дорогоцінний метал в США впали на 1,1% до $3310,20.
Видання зазначає, що на ціни також вплинуло зростання долару США. Також зросли європейські акції після повідомлення про те, що Китай розглядає скасування мит на деякі американські товари.
«Долар зріс, так само як зросли і європейські акції після повідомлення ЗМІ про те, що Китай розглядає звільнення від тарифів для деяких американських товарів, розпалюючи надії на деескалаціюторговельної війни між двома найбільшими економіками світу. Міцніший долар робить злитки дорожчими для закордонних покупців», — пише Reuters.
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Золото, яке традиційно розглядається як захист від геополітичної та економічної невизначеності, цього року зросло майже на 26%. У вівторок воно також досягло рекордного рівня в $3500,05.
Срібло подешевшало на 0,6% до 33,36 доларів за унцію, платина впала на 1,2% до $958,89, а паладій подешевшав на 1,6% до $938,78.
Срібло мало курс на тижневий приріст, тоді як інші два метали впали протягом тижня.
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