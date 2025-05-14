Золото падає в ціні через деескалацію торгових напружень між США та Китаєм — Finance.ua
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Золото падає в ціні через деескалацію торгових напружень між США та Китаєм

Банківські метали
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Золото падає в ціні через деескалацію торгових напружень між США та Китаєм
Золото падає в ціні через деескалацію торгових напружень між США та Китаєм
У середу, 14 травня, золото впало в ціні, адже деескалація торгових напружень між США та Китаєм зменшила попит на безпечні активи.
Про це повідомляє Reuters.
Ціна спот-золота знизилася на 0,5% до 3,231.10 доларів за унцію станом на 06:43 за Грінвічем. Ф’ючерси на золото в США знизилися на 0,4% до 3,235.30 доларів.
Експерти прогнозують: якщо буде подальший прогрес у торгових переговорах і угодах між США та їхніми торговими партнерами, золото може ще більше знизитися.
«$3,200 є досить критичним рівнем підтримки», — йдеться в публікації.
Нагадаємо, у вівторок, 13 травня, ціни на золото на азійських торгах стабілізувалися після деескалації тарифів між США та Китаєм, що підвищило апетит до ризику та спричинило різке падіння вартості дорогоцінного металу.
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Однак будь-яке суттєве відновлення цін на золото було стримано зміцненням долара, який різко підскочив на тлі новин про торговельну угоду між США і Китаєм.
Також раніше ми повідомляли, що США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Це зроблено для пом’якшення торгової напруженості та надання часу для врегулювання спорів.
Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.
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За матеріалами:
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