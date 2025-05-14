Золото падає в ціні через деескалацію торгових напружень між США та Китаєм — Finance.ua

Золото падає в ціні через деескалацію торгових напружень між США та Китаєм Сьогодні 12:12 — Банківські метали

Золото падає в ціні через деескалацію торгових напружень між США та Китаєм

У середу, 14 травня, золото впало в ціні, адже деескалація торгових напружень між США та Китаєм зменшила попит на безпечні активи.

Про це повідомляє Reuters.

Ціна спот-золота знизилася на 0,5% до 3,231.10 доларів за унцію станом на 06:43 за Грінвічем. Ф’ючерси на золото в США знизилися на 0,4% до 3,235.30 доларів.

Експерти прогнозують: якщо буде подальший прогрес у торгових переговорах і угодах між США та їхніми торговими партнерами, золото може ще більше знизитися.

«$3,200 є досить критичним рівнем підтримки», — йдеться в публікації.

Нагадаємо, у вівторок, 13 травня, ціни на золото на азійських торгах стабілізувалися після деескалації тарифів між США та Китаєм, що підвищило апетит до ризику та спричинило різке падіння вартості дорогоцінного металу.

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Однак будь-яке суттєве відновлення цін на золото було стримано зміцненням долара, який різко підскочив на тлі новин про торговельну угоду між США і Китаєм.

Також раніше ми повідомляли , що США та Китай домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Це зроблено для пом’якшення торгової напруженості та надання часу для врегулювання спорів.

Історія знову повторюється: світ хитається, а майбутнє будують ті, хто не боїться нестабільності. Капітал примножується там, де інші бачать тільки страх. Ті, хто бачить можливість у хаосі, стають переможцями. 24 травня, Invest Talk Summit — конференція для тих, хто діє, коли інші вагаються.

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