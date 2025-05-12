США і Китай погодили торговельне перемир’я на 90 днів — Білий дім Сьогодні 10:48 — Світ

США і Китай погодили торговельне перемир’я на 90 днів — Білий дім

США та Китай погодилися на 90-денне призупинення дії додаткових мит: США знижують тарифи на китайські товари з 145% до 30%, а Китай — з 125% до 10% на американські товари. Країни планують зробити це до 14 травня.

Про це йдеться у заяві Білого дому.

Це рішення стало результатом дводенних переговорів у Женеві та спрямоване на зменшення напруженості у двосторонніх економічних відносинах.

Основні положення угоди:

США тимчасово призупиняють 24 відсоткові пункти додаткового мита на китайські товари, залишаючи базову ставку в 10% на період 90 днів;

Китай знижує свої тарифи на американські товари з 125% до 10% на той самий період та скасовує деякі нетарифні обмеження, введені з квітня цього року.

Ці заходи спрямовані на відновлення стабільності у двосторонній торгівлі та створення умов для подальших переговорів, йдеться у заяві.

Сторони погодилися створити механізм для продовження обговорень економічних та торгівельних питань. З американського боку переговори очолять міністр фінансів Скотт Бессент та торговий представник Джемісон Грір, а з китайського — віцепрем’єр Державної ради Хе Ліфен. Зустрічі планується проводити почергово в обох країнах або в третій країні за взаємною згодою.

Нагадаємо, що у квітні 2025 року адміністрація президента Трампа підвищила тарифи на китайські товари до 145%, що спричинило відповідні дії з боку Китаю та призвело до значного зниження обсягів двосторонньої торгівлі. Це, своєю чергою, викликало занепокоєння щодо впливу на глобальну економіку та інфляційний тиск у США.

Аналітики відзначають, що хоча поточна угода є тимчасовою, вона відкриває можливості для більш стабільних та взаємовигідних торгівельних відносин між двома найбільшими економіками світу.

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