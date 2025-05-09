Ціни на золото зміцнилися на тлі очікувань переговорів між США та Китаєм — Finance.ua

Ціни на золото зміцнилися на тлі очікувань переговорів між США та Китаєм Сьогодні 17:45 — Фондовий ринок

Ціни на золото зміцнилися на тлі очікувань переговорів між США та Китаєм

Ціни на золото зміцнилися в п’ятницю, на тлі того, як інвестори купували злитки після більш раннього спаду під час торгів, тоді як ринки переключили свою увагу на торгові переговори між США та Китаєм у ці вихідні, пише Reuters.

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Спотове золото зросло в ціні на 0,3% до $3316,29 за унцію за 04:48 за Гринвічем (06:48 за Києвом). Ф’ючерси на золото у США зміцнилися на 0,5% до $3321,60.

Спотове золото дещо втратило в ціні раніше під час сесії, торкнувшись мінімуму у $3274,38, на тлі того як президент США Дональд Трамп оголосив про торгову угоду з Великою Британією в четвер.

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Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосили про «проривну угоду». 10%-ний тариф на товари, імпортовані з Британії, залишається чинним, тоді як Британія погодилася знизити свої мита до 1,8% з 5,1% і надати більший доступ до товарів США.

«Покупка золота на спаді все ще в моді, що поки що обмежує рух у бік зниження, попри те, що попит на безпечну гавань певною мірою вичерпався через торгівельну угоду між США та Великою Британією», — сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Вотерер.

УНН За матеріалами:

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