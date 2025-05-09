Ціни на золото зміцнилися на тлі очікувань переговорів між США та Китаєм — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ціни на золото зміцнилися на тлі очікувань переговорів між США та Китаєм

Фондовий ринок
33
Ціни на золото зміцнилися на тлі очікувань переговорів між США та Китаєм
Ціни на золото зміцнилися на тлі очікувань переговорів між США та Китаєм
Ціни на золото зміцнилися в п’ятницю, на тлі того, як інвестори купували злитки після більш раннього спаду під час торгів, тоді як ринки переключили свою увагу на торгові переговори між США та Китаєм у ці вихідні, пише Reuters.
Читайте також
Спотове золото зросло в ціні на 0,3% до $3316,29 за унцію за 04:48 за Гринвічем (06:48 за Києвом). Ф’ючерси на золото у США зміцнилися на 0,5% до $3321,60.
Спотове золото дещо втратило в ціні раніше під час сесії, торкнувшись мінімуму у $3274,38, на тлі того як президент США Дональд Трамп оголосив про торгову угоду з Великою Британією в четвер.
Читайте також
Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосили про «проривну угоду». 10%-ний тариф на товари, імпортовані з Британії, залишається чинним, тоді як Британія погодилася знизити свої мита до 1,8% з 5,1% і надати більший доступ до товарів США.
«Покупка золота на спаді все ще в моді, що поки що обмежує рух у бік зниження, попри те, що попит на безпечну гавань певною мірою вичерпався через торгівельну угоду між США та Великою Британією», — сказав головний аналітик ринку KCM Trade Тім Вотерер.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems