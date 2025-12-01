Срібло досягло рекордного значення Сьогодні 17:33 — Банківські метали

Срібло досягло рекордного значення

Ціна срібла підскочила до рекордного значення, перевищивши пік, встановлений на лондонському ринку у жовтні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Читайте також Ціни на золото сягнули шеститижневого максимуму

Спотові ціни зросли на 2,6%, перевищивши $54,76 за унцію. Підтримку білому металу надали зростаючі надії на зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США у грудні, приплив коштів до біржових інвестиційних фондів, забезпечених зливками, і брак пропозиції, що зберігається.

У п’ятницю спостерігалася нестабільна динаміка цін та низька ліквідність як золота, так і срібла після багатогодинного припинення торгів ф’ючерсами на біржі Comex біржі CME.

У жовтні в Лондоні, головному центрі торгівлі сріблом, спостерігався гострий дефіцит пропозиції, що призвело до різкого зростання цін на срібло вище за рівні в Шанхаї та Нью-Йорку. Хоча надходження майже 54 мільйонів тройських унцій послабило цей тиск, ринок, як і раніше, залишається помітно напруженим, а вартість запозичення металу протягом місяця значно перевищує звичайний рівень.

Читайте також Центробанк рф вперше почав продавати золото зі своїх резервів

Потоки на лондонський ринок тепер чинять тиск на інші хаби, зокрема в Китаї. Запаси срібла на складах, пов’язаних із Шанхайською ф’ючерсною біржею, нещодавно досягли найнижчого рівня з 2015 року, тоді як обсяги торгів на Шанхайській золотій біржі повернулися до мінімальних значень за більш ніж дев’ять років, згідно з даними біржі та брокерських контор.

Трейдери також відстежують можливість введення мит на срібло після того, як у листопаді дорогоцінний метал було включено Геологічною службою США до списку критично важливих мінералів. Хоча з початку жовтня зі сховищ ф’ючерсної біржі Comex у Нью-Йорку було вивезено 75 мільйонів унцій, побоювання щодо раптового зростання ціни на американське срібло змусили деяких трейдерів утриматися від постачання металу з країни.

УНН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.