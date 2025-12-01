Ціни на золото сягнули шеститижневого максимуму
Ціни на золото у понеділок піднялися до максимуму за шість тижнів. Ринок реагує на очікування можливого зниження ставки в США вже цього місяця та на ймовірні кадрові зміни у керівництві Федеральної резервної системи. Паралельно срібло теж встановлює рекорди.
Динаміка ринку
Станом на 08:55 за Гринвічем спотова ціна на золото зросла на 0,3% — до 4 241,21 долара за унцію, що є найвищим показником із 21 жовтня. Грудневі ф’ючерси на золото у США додали 0,5% і досягли 4 275,40 долара.
Срібло зросло на 1,3% до 57,12 долара за унцію, а раніше протягом сесії піднімалося до історичного максимуму — 57,86 долара.
Платина подорожчала на 0,5% — до 1680,75 долара за унцію. Паладій додав 0,2% і торгується на рівні 1452,97 долара.
Чому ринок знову «грає» на зниження ставки
«Учасники ринку знову починають закладати у ціни ймовірність зниження ставки ФРС у грудні. Плюс очікується, що новим головою FOMC стане „голуб“, що підтримує інвестиційний попит на золото», — пояснює аналітик UBS Джованні Стауново.
За його словами, срібло реагує на ті ж чинники, а також на очікування зростання промислового попиту вже наступного року.
«Ми очікуємо, що ціна на золото може зрости до 4 500 доларів за унцію наступного року, а срібло — до 60 доларів», — прогнозує Стауново.
Ставки, прогнози та реакція трейдерів
Останні тижні трейдери активніше роблять ставки на зниження процентних ставок у грудні. Причина — м’якші економічні дані зі США та більш стримані коментарі ключових посадовців, зокрема члена ради ФРС Крістофера Уоллера та президента ФРС Нью-Йорка Джона Вільямса.
Згідно з інструментом CME FedWatch, ринок оцінює ймовірність зниження ставки у 88%. Нижчі витрати на позики традиційно підтримують попит на дорогоцінні метали, зокрема недохідні злитки.
На що зараз чекають ринки
Ринки готуються до двох ключових публікацій цього тижня:
- звіту ADP про зайнятість за листопад (у середу),
- даних про витрати на особисте споживання у США за вересень (у п’ятницю).
Ці цифри можуть підказати, куди далі рухатиметься політика ФРС.
Тим часом долар опустився до мінімуму за два тижні, зробивши дорогоцінні метали, номіновані у доларах, доступнішими для покупців в інших валютах.
