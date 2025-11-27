0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Центробанк рф вперше почав продавати золото зі своїх резервів

Банківські метали
110
Центробанк рф вперше почав продавати золото зі своїх резервів
Центробанк рф вперше почав продавати золото зі своїх резервів
Центральний банк росії вперше в історії перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків, держкомпаній та окремих інвестиційних структур.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Служба зовнішньої розвідки України.
За даними СЗР, це вимушений крок: золото фактично перетворюється на інструмент підтримки рубля, латання ліквідності корпорацій та покриття бюджетних потреб в умовах стрімкого вичерпання інших ресурсів.
До 2025 року ЦБ рф не продавав золото комерційним учасникам ринку — він лише приймав його від міністерства фінансів, нарощуючи власні резерви. Тепер регулятор змінив стратегію на тлі катастрофічного виснаження інших активів.
Фонд національного благополуччя росії стрімко втрачає ліквідні активи: з 113,5 мільярда доларів США у 2022 році до 51,6 мільярда у 2025-му. Обсяги золота в структурі фонду за цей час скоротилися на 57% - із 405,7 тонн до 173,1 тонн.
Згідно з інформацією СЗР, у 2025 році обсяги продажів можуть сягнути 30 мільярдів доларів (близько 230 тонн золота), а у 2026 році — щонайменше 15 мільярдів доларів (115 тонн).
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems