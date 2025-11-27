Центробанк рф вперше почав продавати золото зі своїх резервів
Центральний банк росії вперше в історії перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до металу для банків, держкомпаній та окремих інвестиційних структур.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Служба зовнішньої розвідки України.
За даними СЗР, це вимушений крок: золото фактично перетворюється на інструмент підтримки рубля, латання ліквідності корпорацій та покриття бюджетних потреб в умовах стрімкого вичерпання інших ресурсів.
До 2025 року ЦБ рф не продавав золото комерційним учасникам ринку — він лише приймав його від міністерства фінансів, нарощуючи власні резерви. Тепер регулятор змінив стратегію на тлі катастрофічного виснаження інших активів.
Фонд національного благополуччя росії стрімко втрачає ліквідні активи: з 113,5 мільярда доларів США у 2022 році до 51,6 мільярда у 2025-му. Обсяги золота в структурі фонду за цей час скоротилися на 57% - із 405,7 тонн до 173,1 тонн.
Згідно з інформацією СЗР, у 2025 році обсяги продажів можуть сягнути 30 мільярдів доларів (близько 230 тонн золота), а у 2026 році — щонайменше 15 мільярдів доларів (115 тонн).
