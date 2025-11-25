0 800 307 555
Золото падає на тлі даних про зайнятість у США

Ціни на золото впали у четвер, оскільки інвестори обговорили вересневий звіт про зайнятість у США, який показав кращі, ніж очікувалося, показники зайнятості та послабив перспективи зниження ставки у грудні.
Про це пише reuters.
Спотова ціна на золото впала на 0,6% до 4 058,29 доларів за унцію до 13:45 за східним часом (18:45 за Гринвічем).
Ф’ючерси на золото в США з поставкою у грудні знизилися на 0,6% до 4 060 доларів за унцію.
Долар США зміцнився відносно більшості основних валют, що зробило золото, зараховане до долара, дорожчим для іноземних покупців.
Раніше писали, що золото — єдиний сировинний актив, який у 2025 році має дуже серйозне зростання. Про це розповів керівник корпоративного департаменту компанії ІСU Олександр Мартиненко під час щорічної конференції «Жити на відсотки».
Водночас, каже Мартиненко, аналітикам важко будувати очікування, бо з початку року вони сильно помилялися щодо того, як будуть поводитися ціни на золото.
За поточної ціни близько 4 тис. доларів за унцію, аналітики прогнозують, що до кінця 2026 року золото може подорожчати до 4 200 доларів. Водночас діапазон прогнозів залишається досить широким — від 2 800 до 5 тис. доларів за унцію, що свідчить про високу невизначеність на ринку.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
