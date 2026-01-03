Які номінали зливків золота користуються найбільшим попитом у населення Сьогодні 13:05 — Банківські метали

Найбільшим попитом у населення у 2025 році користуються зливки невеликої ваги — 1,5 г та 10 г.

Причини

Це пов’язано з їхньою доступністю для широкого кола покупців, простотою зберігання та можливістю поступового інвестування. Крім того, такі зливки часто беруть на подарунки.

Водночас зберігається стабільний інтерес і до зливків середньої вагової категорії: 20 г та 50 г, особливо серед інвесторів, які планують довгострокове збереження капіталу. Вартість грама золота в таких зливках менша, ніж у дрібніших, а отже, придбати на ту саму суму можна буде більше за золото.

Клієнти можуть вільно (у разі наявності, звичайно) придбати у банку золоті зливки вагою від 1 до 50 грам. А ось зі стограмовим зливком — складніше. Річ у тім, що його вартість виходить набагато вищою за 400 тис./ гривень. Це поріг, встановлений положенням про фінансовий моніторинг. Щоб купити стограмовий зливок золота, клієнт має надати до банку документи, що підтверджують законне походження коштів на купівлю. Без цього правочин не відбудеться.

У деяких банках фінмоніторинг проводиться не лише під час продажу, а й навіть при викупі у клієнта стограмового зливка. Через що часто власники таких зливків вважають за краще здавати їх не в банк, а безпосередньо ювелірам, які виготовляють із них ювелірні вироби.

Про це та багато іншого читайте у нашій статті — Як в Україні купити золото

Про це До речі, золото — єдиний сировинний актив, який у 2025 році має дуже серйозне зростання.Про це розповів керівник корпоративного департаменту компанії ІСU Олександр Мартиненко під час щорічної конференції « Жити на відсотки ».

Водночас, каже Мартиненко, аналітикам важко будувати очікування, бо з початку року вони сильно помилялися щодо того, як будуть поводитися ціни на золото.

