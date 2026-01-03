Які номінали зливків золота користуються найбільшим попитом у населення
Найбільшим попитом у населення у 2025 році користуються зливки невеликої ваги — 1,5 г та 10 г.
Причини
Це пов’язано з їхньою доступністю для широкого кола покупців, простотою зберігання та можливістю поступового інвестування. Крім того, такі зливки часто беруть на подарунки.
Водночас зберігається стабільний інтерес і до зливків середньої вагової категорії: 20 г та 50 г, особливо серед інвесторів, які планують довгострокове збереження капіталу. Вартість грама золота в таких зливках менша, ніж у дрібніших, а отже, придбати на ту саму суму можна буде більше за золото.
Клієнти можуть вільно (у разі наявності, звичайно) придбати у банку золоті зливки вагою від 1 до 50 грам. А ось зі стограмовим зливком — складніше. Річ у тім, що його вартість виходить набагато вищою за 400 тис./ гривень. Це поріг, встановлений положенням про фінансовий моніторинг. Щоб купити стограмовий зливок золота, клієнт має надати до банку документи, що підтверджують законне походження коштів на купівлю. Без цього правочин не відбудеться.
У деяких банках фінмоніторинг проводиться не лише під час продажу, а й навіть при викупі у клієнта стограмового зливка. Через що часто власники таких зливків вважають за краще здавати їх не в банк, а безпосередньо ювелірам, які виготовляють із них ювелірні вироби.
Про це та багато іншого читайте у нашій статті — Як в Україні купити золото.
До речі, золото — єдиний сировинний актив, який у 2025 році має дуже серйозне зростання. Про це розповів керівник корпоративного департаменту компанії ІСU Олександр Мартиненко під час щорічної конференції «Жити на відсотки».
Водночас, каже Мартиненко, аналітикам важко будувати очікування, бо з початку року вони сильно помилялися щодо того, як будуть поводитися ціни на золото.
