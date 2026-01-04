0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му

Банківські метали
24
Чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
У 2025 році золото й срібло стали рекордними лідерами зростання на світових ринках, привернувши увагу як інституційних інвесторів, так і приватних заощаджувачів.
У 2026-му українцям важливо зважати не лише на потенціал прибутку, а й на ризики волатильності та корекцій, про які попереджає фінтехекспертка Олена Сосєдка.
Читайте також
У 2025 році дорогоцінні метали, такі як золото й срібло стали одними з головних бенефіціарів турбулентності на світових ринках. Наприклад, золото оновило історичні максимуми і додало понад 60% за рік, піднявшись вище позначки $4 000 за унцію. А срібло взагалі перетворилося на «зірку»: його зростання наблизилося до 100% рік до року, а ціни в грудні тримаються в районі $63 за унцію. Що стоїть за таким стрибком, і чи не запізно інвестувати в дорогоцінні метали у 2026 році?

Золото 2025: «ідеальний шторм»

За даними світової галузевої аналітики, 2025 рік став для золота майже «ідеальним штормом». Цей дорогоцінний метал отримав потужну підтримку від поєднання кількох факторів: ослаблення долару, очікування зниження ставок ФРС (процентні ставки, які встановлює Федеральна резервна система США), нові геополітичні ризики й безпрецедентний попит з боку центральних банків та інституційних інвесторів.
Читайте також
Наприкінці року спот-ціна золота коливається на рівні близько $4 300 за унцію, що на понад 60% вище, ніж рік тому.
«Золото у 2025 році — це не просто «тиха гавань», а відповідь ринку на недовіру до боргів урядів і до фіатних валют. Коли інвестори бачать, як збільшується державний борг США і зростають геополітичні ризики, золото стає своєрідною страховкою проти системних шоків" — пояснює фінтехексперт, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.
За її словами, серед ключових причин стрибка ціни золота можна виділити помʼякшені очікування гравців фінансового ринку щодо ставок ФРС. Вони закладають подальше зниження реальних процентних ставок у США й інших розвинених економіках, що робить такі активи, як золото, відносно привабливішими.
Читайте також
Девальвація долара, на думку Олени Сосєдки, також підтримує котирування золота, адже робить його дешевшим для інвесторів з інших країн. Зокрема центральні банки багатьох країн, зокрема й тих, що розвиваються, продовжують активно нарощувати золоті резерви як спосіб диверсифікуватися від американської валюти.
Додатковим стимулом є й геополітичні ризики та війни. Затяжні конфлікти, у тому числі війна росії проти України, посилюють запит на «тверді» активи, додала Олена Сосєдка.
Читайте також більше про золото в нашій статті — Як в Україні купити золото
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems