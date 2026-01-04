Чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му Сьогодні 15:12 — Банківські метали

Чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му

У 2025 році золото й срібло стали рекордними лідерами зростання на світових ринках, привернувши увагу як інституційних інвесторів, так і приватних заощаджувачів.

У 2026-му українцям важливо зважати не лише на потенціал прибутку, а й на ризики волатильності та корекцій, про які попереджає фінтехекспертка Олена Сосєдка.

У 2025 році дорогоцінні метали, такі як золото й срібло стали одними з головних бенефіціарів турбулентності на світових ринках. Наприклад, золото оновило історичні максимуми і додало понад 60% за рік, піднявшись вище позначки $4 000 за унцію. А срібло взагалі перетворилося на «зірку»: його зростання наблизилося до 100% рік до року, а ціни в грудні тримаються в районі $63 за унцію. Що стоїть за таким стрибком, і чи не запізно інвестувати в дорогоцінні метали у 2026 році?

Золото 2025: «ідеальний шторм»

За даними світової галузевої аналітики, 2025 рік став для золота майже «ідеальним штормом». Цей дорогоцінний метал отримав потужну підтримку від поєднання кількох факторів: ослаблення долару, очікування зниження ставок ФРС (процентні ставки, які встановлює Федеральна резервна система США), нові геополітичні ризики й безпрецедентний попит з боку центральних банків та інституційних інвесторів.

Наприкінці року спот-ціна золота коливається на рівні близько $4 300 за унцію, що на понад 60% вище, ніж рік тому.

«Золото у 2025 році — це не просто «тиха гавань», а відповідь ринку на недовіру до боргів урядів і до фіатних валют. Коли інвестори бачать, як збільшується державний борг США і зростають геополітичні ризики, золото стає своєрідною страховкою проти системних шоків" — пояснює фінтехексперт, співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка.

За її словами, серед ключових причин стрибка ціни золота можна виділити помʼякшені очікування гравців фінансового ринку щодо ставок ФРС. Вони закладають подальше зниження реальних процентних ставок у США й інших розвинених економіках, що робить такі активи, як золото, відносно привабливішими.

Девальвація долара, на думку Олени Сосєдки, також підтримує котирування золота, адже робить його дешевшим для інвесторів з інших країн. Зокрема центральні банки багатьох країн, зокрема й тих, що розвиваються, продовжують активно нарощувати золоті резерви як спосіб диверсифікуватися від американської валюти.

Додатковим стимулом є й геополітичні ризики та війни. Затяжні конфлікти, у тому числі війна росії проти України, посилюють запит на «тверді» активи, додала Олена Сосєдка.

