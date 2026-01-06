Золото дорожчає на тлі геополітичної напруженості та очікувань зниження ставки ФРС Сьогодні 18:00 — Банківські метали

Золото подорожчало до найвищого рівня за тиждень на тлі пошуку інвесторами «тихої гавані» після новин про затримання Ніколаса Мадуро американськими спецслужбами та прогнозів щодо пом’якшення монетарної політики США.

Станом на ранок 6 січня спотова ціна на золото зросла на 0,1%, до $4452,6 за унцію, після зростання майже на 3% за останній сеанс. 26 грудня ціна на злитки досягла рекордного максимуму в $4549,7 та завершила рік зі зростанням у 64%, що є найкращим річним показником із 1979 року.

Ф’ючерси на золото в США з постачанням у лютому зросли на 0,3% - до $4 462,6.

«Ціни на золото підтримуються зростанням попиту на безпечні активи на тлі посиленої геополітичної невизначеності після подій вихідних у Венесуелі, а також зростанням ставок на зниження ставки ФРС після публікації невтішних даних індексу PMI для виробництва в США», — зазначив аналітик ActivTrades Рікардо Євангеліста.

Недохідні активи, як правило, добре показують себе в умовах низьких процентних ставок та в часи геополітичної чи економічної невизначеності.

Так, спотове срібло зросло на 1,9%, до $77,97 за унцію, після досягнення історичного максимуму в $83,62 29 грудня. 2025 рік зафіксував історичний стрибок котирувань срібла на 147%. Ринок відреагував на дефіцит металу для промислових потреб і високий попит серед вкладників, що зробило цей приріст найсильнішим за рік.

Спотова платина зросла на 1,4%, до $2303,9 за унцію, після рекордного зростання до $2478,5. Палладій торгувався на 2,2% вище — $1710,25 за унцію.

