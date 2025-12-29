Ціни на мідь найбільше зросли з 2009 року 29.12.2025, 14:14 — Банківські метали

Мідь прямує до найбільшого річного стрибка цін за понад десять років, оскільки мита США, перебої з постачанням і страх глобального дефіциту розкрутили шалену фінальну хвилю ралі наприкінці року.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Читайте також 2025 рік став рекордним для ринку дорогоцінних металів — Reuters

Червоний метал у грудні злетів до рекордного рівня понад $12 000 за тонну й подорожчав більш ніж на третину у 2025-му — це найбільший річний ріст із 2009 року, коли ціни на мідь стрибнули більш ніж на 140% на хвилі виходу світу з фінансової кризи.

Аналітики очікують, що попит на мідь випередить видобуток у 2030-х роках, а ціни залишатимуться підвищеними і наступного року.

Читайте також Золото та срібло наближаються до 36-річного рекорду

Потреба в металі зростає через перехід від викопного палива до ВДЕ (вітер, сонце), електрифікацію транспорту й бум будівництва дата-центрів для штучного інтелекту. Водночас старі родовища міді дають менше, а запуск нових — надзвичайно дорогий і займає роки.

Тривале перебування цін на високих рівнях може змусити деяких виробників переходити на дешевші альтернативи або вдарити по попиту в сегментах, які вважатимуться менш пріоритетними, наприклад у частині проєктів декарбонізації, каже Наталі Скотт-Ґрей, старша аналітикиня з попиту на метали в брокера StoneX.

За її словами, зростання цін стало частиною «ідеального шторму» факторів цього року: пом’якшення напруги між США та Китаєм, розмови про мирну угоду між Росією та Україною й ефект американських імпортних мит.

Багато учасників ринку «говорять про структурний дефіцит міді з 2026 року», зазначив Аластер Манро, стратег з базових металів у фінансовій групі Marex.

Лондонський бенчмарк на мідь із жовтня неодноразово оновлював рекорди після серії серйозних аварій на трьох із найбільших мідних рудників світу, що посилило страх нестачі. За останні тижні кілька великих гірничодобувних компаній знизили свої прогнози видобутку.

Цього року також фіксувалися гігантські обсяги поставок міді до США, оскільки імпортери поспішали завезти метал до запровадження мита на мідь адміністрацією Трампа.

Нагадаємо, світові ціни на золото стабілізувалося після трьох днів зростання, яке було підтриманим перспективою подальшого пом’якшення монетарної політики в США.

ніж на 60%, а ціни на срібло виросли більш ніж удвічі, причому цінник на обидва метали перебувають на шляху до найвищих річних показників з 1979 року. Цього року ціна на золото зросла більш , а ціни на срібло виросли більш ніж удвічі, причому цінник на обидва метали перебувають на шляху до найвищих річних показників з 1979 року.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.