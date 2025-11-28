Ціни на золото зростають: чого очікують аналітики Сьогодні 16:16 — Банківські метали

Ціни на золото зростають: чого очікують аналітики

Ціни на золото продовжують зростати четвертий місяць поспіль, адже ринок очікує чергового зниження ставки ФРС, яке може підштовхнути вартість дорогоцінного металу до нового рекорду.

Про це повідомляє Вloomberg.

Так, в п’ятницю, 28 листопада, ціни на золото демонструють суттєве зростання.

Упродовж поточного тижня котирування трималися поблизу 4 150 — 4 160 доларів за унцію, хоча за кілька днів до того — 11 листопада — золото коштувало близько 4 140 долара за унцію.

При цьому торги на Чиказькій товарній біржі тимчасово зупинялися через збій у роботі дата-центру, що спричинило низьку ліквідність і значні коливання спредів у сегменті дорогоцінних металів.

Прогнози

Аналітики пов’язують стабільне подорожчання золота у листопаді 2025 року із посиленням очікувань на зниження ключової ставки Федеральної резервної системи США, що традиційно підсилює інтерес інвесторів до «тихої гавані». Для золота, яке не приносить відсоткового доходу, м’якіша монетарна політика зазвичай створює сприятливі умови.

Додатковим драйвером виступив ослаблений долар і зростання попиту на золото з боку центральних банків та інвестиційних фондів.

Очікування ринку формують коментарі представників ФРС і затримані економічні дані, які вказують на можливість зменшення вартості кредитування. За даними своп-трейдерів, імовірність зниження ставки на чверть пункту у грудні перевищує 80%.

Нещодавно писали , що ціни на золото, ймовірно, здолають позначку в 5000 доларів за унцію вже у 2026 році. Переважно — через активну закупівлю золота центробанками країн з економікою, що розвивається.

Такий прогноз зробили аналітики JP Morgan Private Bank.

За словами Алекса Вольфа, глобального керівника відділу макростратегії та стратегії фіксованого доходу JP Morgan, до кінця 2026 року ціна може піднятися до $5200−5300 за унцію. Це на понад 25% вище, ніж поточна ціна металу.

Саме закупівлі золота центробанками стали головним фактором його стрімкого подорожчання в останні роки. Банки прагнуть убезпечити свої резерви й диверсифікувати активи, тому і купують цей метал. Зазначимо, що у жовтні ціни на золото досягли рекордних $4380, а потім трохи знизилися. Попри це, метал подорожчав більш ніж на 50% з початку року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.