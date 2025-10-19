Ціни на золото зростуть до $5000 за унцію до 2026 року: прогноз Bank of America
Bank of America Global Research переглянув свої прогнози щодо дорогоцінних металів, піднявши очікувану ціну на золото у 2026 році до $5000 за унцію, тоді як середній прогноз наразі складає близько $4400.
Про це повідомляє Reuters.
Аналітики пояснюють рекордні показники збільшеним попитом на безпечні активи на тлі поновлених погроз щодо тарифів з боку президента США Дональда Трампа та очікувань зниження процентних ставок у США.
Банк попереджає про можливу короткострокову корекцію, однак вважає, що загальний тренд зростання збережеться до 2026 року.
«Якщо інвестиційний попит зросте на 14%, подібно до цього року, ціна золота може сягнути $5000 за унцію», — зазначають експерти Bank of America.
До цього Finance.ua зазначав, що інвестиційний банк Goldman Sachs підвищив прогноз вартості золота на грудень 2026 року до $4900 за унцію проти попередніх $4300.
Причиною перегляду стали активні інвестиції у золоті біржові фонди (ETF) на Заході та ймовірне продовження купівель з боку центральних банків.
