У США завершився найдовший в історії шатдаун: Трамп підписав закон

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який припиняє найдовше в історії країни припинення роботи уряду. Шатдаун затягнувся на 43 дні.

Про це повідомляє Reuters.

У повідомлення сказано, що законопроєкт направили на підпис президенту одразу після того, як Палата представників проголосувала за відновлення фінансування продовольчих програм, виплату зарплат сотням тисяч держслужбовців і запуск роботи системи управління авіарухом.

«Ми ніколи не повинні допустити, щоб це повторилося, — сказав Трамп під час церемонії підписання документа в Білому домі, водночас розкритикувавши демократів. — Так не можна керувати країною».

Документ продовжує фінансування до 30 січня, але водночас збільшує федеральний борг США, який уже становить близько 38 трильйонів доларів.

У цей період федеральний уряд працюватиме із річним дефіцитом приблизно на 1,8 трильйона доларів.

Наслідки припинення роботи уряду

Завершення «шатдауну» дає надію, що ключові служби, зокрема в авіаційній сфері, зможуть частково відновити роботу напередодні Дня подяки, коли традиційно зростає кількість перельотів. Також очікується відновлення продовольчої допомоги мільйонам родин, що може підтримати споживчі витрати перед різдвяним сезоном.

Роботу відновлять і державні статистичні агентства, які надають економічні дані. Їхня відсутність під час «шатдауну» залишала інвесторів, політиків і громадськість у невідомості щодо стану ринку праці, інфляції та темпів економічного зростання.

Водночас звіти про зайнятість і індекс споживчих цін за жовтень можуть так і не бути опубліковані.

За оцінками економістів, кожен тиждень простою знижував ВВП США більш ніж на 0,1 відсоткового пункту, хоча більшість втрат очікують компенсувати у наступні місяці.

Що відомо про шатдаун у США

Шатдаун у США розпочався 1 жовтня . Така ситуація виникає в разі, коли американському Конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів. На час призупинення некритичні органи закриваються, а сотні тисяч працівників йдуть у неоплачувану відпустку.

Чим довше триває зупинка роботи федерального уряду, тим більших збитків зазнає американська економіка. За підрахунками Незалежного бюджетного управління Конгресу США, втрати можуть сягнути від 7 до 14 мільярдів доларів.

