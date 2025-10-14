Цей шатдаун може стати найдовшим в історії США
Спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон не вестиме переговорів з демократами до їхньої повної відмови від своєї ключової вимоги, тому нинішній шатдаун може стати найдовшим в історії країни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на AP.
«Ми прямуємо до одного з найдовших урядових шатдаунів в історії Америки», — заявив Джонсон.
Щодо ключової вимоги демократів, мова йде про те, що вони наполягають на продовженні пільгового медичного обслуговування громадян, однак республіканці категорично проти цього рішення.
Також Джонсон подякував президенту США Дональду Трампу за те, що він забезпечив виплату зарплати військовослужбовцям, що усунуло один з основних факторів тиску, який міг підштовхнути сторони до переговорів.
Берегова охорона також отримує зарплату, підтвердив у понеділок високопосадовець адміністрації. Він наполягав на анонімності, щоб обговорити плани, які ще не були офіційно оприлюднені.
Палата представників зараз не працює, а спікер-республіканець відмовляється повертати законодавців до Вашингтона.
У Сенаті США цього тижня партії спробують ухвалити компромісний варіант резолюції, що дозволить тимчасово поновити фінансування федеральних установ.
