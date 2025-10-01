Чим американський шатдаун може загрожувати Україні Сьогодні 19:03

Чим американський шатдаун може загрожувати Україні

У США настав «шатдаун» — призупинення роботи уряду США. Така ситуація виникає в разі, коли американському Конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів. На час призупинення некритичні органи закриваються, а сотні тисяч працівників йдуть у неоплачувану відпустку.

Зазвичай призупинення не стосується найважливіших організацій та відомств, життєво важливих для забезпечення безпеки держави, як, наприклад, армія.

Однак через те, що витрати бюджету встановлюються рішенням Конгресу, можлива зупинка фінансування та роботи будь-якої державної організації.

Якби шатдаун відбувся рік тому, за президента Байдена, його наслідки для України були б набагато критичнішими. Все тому, що під час шатдауну Конгрес не може розглядати та затверджувати нові пакети допомоги (військової, фінансової, гуманітарної), а вже схвалені програми можуть фінансуватися з перебоями, якщо їх проведення вимагає нових бюджетних рішень.

Оскільки Трамп згорнув практично всі програми допомоги Україні, цей крайній шатдаун вже не зможе вплинути.

А ось що безсумнівно погано — це ослаблення дипломатичної підтримки. Американські дипломати та чиновники будуть зайняті виключно внутрішніми питаннями та кризою всередині США, що знизить увагу до міжнародних ініціатив, включаючи підтримку України на міжнародній арені.

Продажі Україні зброї безпосередньо чи через Європу теж можуть сповільнитись, що може негативно позначитися на ситуації на фронті.

Не варто скидати з рахунків і можливе зростання волатильності долара та фондових ринків, що неминуче вплине на курси світових валют і може вдарити по стабільності гривні.

