0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чим американський шатдаун може загрожувати Україні

19
Чим американський шатдаун може загрожувати Україні
Чим американський шатдаун може загрожувати Україні
У США настав «шатдаун» — призупинення роботи уряду США. Така ситуація виникає в разі, коли американському Конгресу не вдається погодити фінансування діяльності державних органів. На час призупинення некритичні органи закриваються, а сотні тисяч працівників йдуть у неоплачувану відпустку.
Зазвичай призупинення не стосується найважливіших організацій та відомств, життєво важливих для забезпечення безпеки держави, як, наприклад, армія.
Однак через те, що витрати бюджету встановлюються рішенням Конгресу, можлива зупинка фінансування та роботи будь-якої державної організації.
Читайте також
Якби шатдаун відбувся рік тому, за президента Байдена, його наслідки для України були б набагато критичнішими. Все тому, що під час шатдауну Конгрес не може розглядати та затверджувати нові пакети допомоги (військової, фінансової, гуманітарної), а вже схвалені програми можуть фінансуватися з перебоями, якщо їх проведення вимагає нових бюджетних рішень.
Оскільки Трамп згорнув практично всі програми допомоги Україні, цей крайній шатдаун вже не зможе вплинути.
А ось що безсумнівно погано — це ослаблення дипломатичної підтримки. Американські дипломати та чиновники будуть зайняті виключно внутрішніми питаннями та кризою всередині США, що знизить увагу до міжнародних ініціатив, включаючи підтримку України на міжнародній арені.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

Продажі Україні зброї безпосередньо чи через Європу теж можуть сповільнитись, що може негативно позначитися на ситуації на фронті.
Не варто скидати з рахунків і можливе зростання волатильності долара та фондових ринків, що неминуче вплине на курси світових валют і може вдарити по стабільності гривні.
Ключове, що треба знати про шатдаун у США, розповідаємо в статті:

Шатдаун у США: що це означає для Америки та України

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems