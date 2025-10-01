У США розпочався шатдаун: уряд призупинив роботу Сьогодні 10:03

У середу федеральний уряд США частково припинив роботу. Причиною стали глибокі політичні суперечності між Конгресом і Білим домом, які не змогли домовитися про бюджет. Це вже 15-й «шатдаун» з 1981 року, і він може тривати довше, ніж попередні.

Про це повідомляє Reuters.

Через зупинку уряду можуть призупинити публікацію звіту про зайнятість у США, уповільниться авіасполучення, зупиняться наукові дослідження, затримуватиметься виплата зарплат військовим, а 750 тисяч федеральних працівників відправлять у відпустку без оплати. Щоденні втрати оцінюються у 400 мільйонів доларів.

Зупинка роботи уряду розпочалася після того, як Сенат відхилив тимчасовий законопроєкт, який дозволив би профінансувати діяльність федеральних установ до 21 листопада.

Демократи виступили проти документа через відмову республіканців включити до нього продовження програми медичних пільг для мільйонів американців, термін дії якої спливає наприкінці року. Республіканці наполягають, що це питання потрібно вирішувати окремо.

Йдеться про фінансування в розмірі 1,7 трильйона доларів на потреби урядових агенцій, що становить приблизно чверть від загального бюджету США у 7 трильйонів доларів. Решта витрат припадає на медицину, пенсійні програми та обслуговування державного боргу, який досяг 37,5 трильйона доларів.

Як пише Bloomberg, уряд зупинився в усьому, крім виконання критично важливих функцій, що зачепило сотні тисяч держслужбовців та призупинило частину суспільних послуг.

Аналітики попереджають, що якщо шатдаун триватиме три тижні, рівень безробіття може зрости з 4,3% у серпні до 4,6−4,7%, адже працівники у відпустках без збереження зарплати будуть враховані як тимчасово безробітні.

Адміністрація президента може використати паузу для масштабних звільнень серед федеральних працівників. Це може поглибити економічні проблеми та поширити їх за межі самого шатдауну.

Додатковим ударом стане вихід з держсектору близько 150 тисяч співробітників через програми відкладених звільнень, пов’язані з DOGE-ініціативою Ілона Маска. Разом із попередніми хвилями дострокових відставок це може спровокувати рецесію в окремих регіонах, зокрема у Вашингтоні та його передмістях.

Реакція ринків

Фінансові ринки відреагували одразу. Ф’ючерси на американських біржах знизилися, золото досягло рекордного максимуму, азійські фондові індекси коливалися. Інвестори занепокоєні затримкою виходу економічних даних та можливими втратами робочих місць. Долар залишився біля мінімуму за тиждень відносно основних валют.



найдовший «шатдаун» в історії США тривав 35 днів у грудні 2018 — січні 2019 року, також під час президентства Трампа. Тоді причиною стало протистояння навколо фінансування прикордонної безпеки.

