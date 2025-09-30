0 800 307 555
Уряду США світить «шатдаун»: причини та наслідки

Вже 1 жовтня Федеральний уряд США може припинити роботу, пише weukraine.
Що сталося
Республіканці та демократи не змогли домовитися про план фінансування на новий бюджетний рік.
Наслідки
Федеральні службовці можуть залишитись без зарплати або бути звільненими, національні парки та музеї закриються, будуть збої в авіасполученні.
Фінансування уряду вимагає згоди між двома партіями. І попри те, що республіканці контролюють і Палату представників, і Сенат, вони не можуть зробити це лише своїми голосами. Річ у тім, що в Сенаті законопроєкти потребують щонайменше 60 голосів, а республіканців всього 53. Тому їм потрібні голоси демократів.
В чому справа
Дві партії хочуть прийняти короткостроковий бюджет, щоб дати час для повноцінного планування на наступний рік.
Але їхні підходи різняться:
  • демократи намагаються використати процес для отримання поступок від республіканців,
  • а республіканці відмовляються вести переговори, навіть попри потребу в голосах демократів.
Президент Дональд Трамп ускладнив ситуацію, скасувавши зустрічз лідером меншості в Сенаті Чаком Шумером і лідером меншості в Палаті представників Хакімом Джеффрісом, яка була запланована на 25 вересня.
«Якщо його (уряд США — ред.) доведеться закрити, то його доведеться закрити», — заявив Трамп журналістам, звинувативши демократів у можливому «шатдауні».
На сьогодні існують дві конкуруючі пропозиції щодо фінансування уряду та запобігання закриття:
  • Республіканський законопроект передбачає продовження державного фінансування на поточному рівні до 21 листопада, а також збільшення фінансування безпеки для законодавців після вбивства Чарлі Кірка.
  • Демократичний законопроект передбачає фінансування уряду до 31 жовтня та включає кілька положень, які республіканці навряд чи приймуть, зокрема скасування скорочень Medicaid, прийнятих у «Великому прекрасному законопроєкті», та постійне продовження державних субсидій, що підтримують Закон про доступну медичну допомогу.
Раніше цього місяця проєкт Республіканської партії про фінансування був прийнятий Палатою представників, але далі він застряг у Сенаті, не набравши необхідних голосів. Демократичний документ голосували лише в Сенаті, але він провалився.
Нагадаємо, американська валюта в понеділок, 29 вересня, впала через побоювання з приводу можливого припинення роботи уряду США.
Індекс долара (показник, що показує відношення «зеленого» до шести валют основних торговельних партнерів США) сьогодні знизився на 0,22% до 97,90.
Інвестори стурбовані загрозою зупинки роботи уряду США, якщо Конгрес не ухвалить закон про фінансування до закінчення фінансового року, який настане у вівторок, 30 вересня. Без цього закону частина уряду припинить роботу вже в середу, 1 жовтня, — у перший день 2026 фінансового року.
За матеріалами:
Finance.ua
