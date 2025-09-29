0 800 307 555
Долар США раптово впав на тлі проблем уряду США

Американська валюта в понеділок, 29 вересня, впала через побоювання з приводу можливого припинення роботи уряду США.
Індекс долара (показник, що показує відношення «зеленого» до шести валют основних торговельних партнерів США) сьогодні знизився на 0,22% до 97,90.
Про це пише Reuters.
Інвестори стурбовані загрозою зупинки роботи уряду США, якщо Конгрес не ухвалить закон про фінансування до закінчення фінансового року, який настане у вівторок, 30 вересня. Без цього закону частина уряду припинить роботу вже в середу, 1 жовтня, — у перший день 2026 фінансового року.
Думка аналітиків

Вони зазначають, що перед такими подіями долар зазвичай слабшає, а після розв’язання суперечки про фінансування знову зміцнюється. Інвестори також уважно стежать за судовою тяганиною щодо можливого відсторонення чиновниці Федеральної резервної системи Лізи Кук, оскільки будь-яка загроза незалежності ФРС США становить серйозний ризик для долара.
До того ж євро виріс на 0,25% до 1,1729 долара, а фунт стерлінгів додав 0,34% до 1,3445 долара. Водночас відносно єни долар подешевшав на 0,6% до 148,67.
Жовтень традиційно є одним із найдинамічніших місяців для валютного ринку, і 2025 рік не стане винятком. На рух курсу гривні впливатиме ціла низка факторів — як внутрішніх, так і зовнішніх. Їхній вплив може проявлятися по-різному: від синергії кількох чинників до окремих точкових ефектів, залежно від економічних тенденцій та геополітичних подій. Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус банку Сергій Мамедов.
Очікується, що попит на іноземну валюту в жовтні може трохи підрости, проте обсяги інтервенцій НБУ навряд чи перевищать $4 млрд. Такий рівень цілком прийнятний з огляду на нинішні економічні та воєнні реалії.
За матеріалами:
Finance.ua
