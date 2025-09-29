Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 13:00 — Валюта

Минулого тижня курс офіційний курс долара зріс менш ніж на 1%. Загалом рух був дуже помірний, без різких стрибків.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

«Без нових негативних шоків ринок має залишатися в контрольованому коридорі», — заявила Золотько.

Офіційний курс 22−26 вересня був таким:

22 вересня — 41,2502 грн/$;

23 вересня — 41,3811 грн/$;

24 вересня — 41,3780 грн/$;

25 вересня — 41,4105 грн/$;

26 вересня — 41,4939 грн/$

У підсумку середній курс за тиждень був на рівні 41,3827 грн/$.

Готівковий ринок

Готівковий курс протягом тижня був дуже близький до офіційного, значного збільшення попиту з боку населення не відчувається, тому й середні курси купівлі/продажу у касах банків рухались несуттєво після зниження в понеділок-вівторок, коли вони просіли з 41,05/41,55 грн/$ до 41,06/41,57 грн/$.

В середу та четвер ціни трохи піднялися — 41,09/41,59 грн/$ та 41,15/41,64 грн/$ відповідно. А на кінець тижня закріпились на 41,14/41,66 грн/$. Тобто різниця між офіційним і готівковим значенням була навіть нижчою за цільовий показник (1%) — на 0,11%.

Міжбанк

Рухи гривні за описаний період характеризуються як тимчасове послаблення з підвищеною внутріденною волатильністю, але без очевидного переходу у стійку тенденцію девальвації: тиждень закритий практично на тих же рівнях, з яких і починався. Відкривався тиждень зі значень 41,37−41,42 грн/$, та вже після обіду 22 вересня ціна опустилася до 41,34 грн/$, вівторок почався з 41,41 грн/$, котирування протягом дня були на рівні від 41,35 грн/$ до 41,43 грн/$, а закінчилися на рівні 41,40 грн/$.

На такому самому рівні почалося й 24 вересня, а закінчилося майже на максимумі дня — на 41,45 грн/$. Четвер, 25 вересня стартував з вечірніх значень попереднього дня, пройшов коливання у межах 10 копійок (41,43 грн/$-41,53 грн/$), та закінчився день на рівні 41,47 грн/$. 26-го числа курс піднімався до 41,51 грн/$, а завершив тиждень все ж нижче — на 41,38 грн/$.

Обсяги продажів регулятора минулого тижня були майже на рівні першого місяця вересня і на 14% менше, ніж тижнем раніше — чистий розмір інтервенцій з 22 по 26 вересня склав $559,8 проти $651,50 млн. протягом 15−19 вересня.

Прогноз на тиждень

За словами експертки, останні торгові значення показують відносну стабільність гривні. Ключовим фактором у цьому є облікова ставка НБУ 15,5%, яка продовжує стримувати надмірний девальваційний тиск і робить гривневі інструменти відносно привабливими.

«Ймовірно, що цього тижня за незмінних ринкових умов та відсутності зовнішніх потрясінь, гривня залишиться у помірно вузькому коридорі. Ринок дуже чутливий до строків надання міжнародної допомоги та виконання державних і зовнішніх зобов’язань. Ризики зміщують ринок і в бік послаблення, і в бік короткотривалого зміцнення залежно від руху міжнародних платежів і геополітичних новин, які можуть миттєвого змінити баланс попиту та пропозиції. А без нових негативних шоків ринок має залишатися в контрольованому коридорі», — прогнозує Золотько.

