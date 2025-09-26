Долар біля психологічної позначки: що буде з курсом Сьогодні 21:02 — Валюта

Долар біля психологічної позначки: що буде з курсом

Упродовж наступного тижня, з 29 вересня до 5 жовтня, на валютному ринку «курсової аритмії» не передбачається. Як і раніше, курс долара не дотягуватиметься до 42 гривень — певною мірою психологічної позначки 2025 року.

Про розповів у коментарі УНІАН директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий.

Водночас курс євро, що формується переважно на основі світових торгів пари долар/євро, не вийде за межі 49 гривень, а світове співвідношення цих світових валют залишиться в межах 1,15−1,18. Банкір вважає, що коливання вартості євро можуть бути досить помітними, на відміну від долара, зміни курсу якого будуть радше «косметичними».

«На ринку діє режим керованої гнучкості, що відбивається на курсі долара, як основної іноземної валюти в Україні, і характеризується незначними поточними курсовими змінами. Натомість вартість євро змінюватиметься більш активно. Однак на ринку частковий ажіотаж до євровалюти вже позаду, тому її курс демонструватиме більш конвульсивні зміни, а не системні», — каже Лєсовий.

Він зазначив, що для сприятливої «погоди» на валютному ринку є кілька причин. Це передусім тривалий період зниження інфляції, адже за всіма ознаками за підсумками вересня інфляція у річному вимірі не перевищить 12,5%, а у місячному — буде майже нульовою, чому сприятиме сезонне зниження цін на частину продовольчих товарів.

Читайте також Чого чекати від курсу долара до кінця вересня — прогноз

«Тобто гривня міцнішає, що знімає напругу на валютному ринку. На певний час громадяни можуть переорієнтуватися на гривневі інструменти заощадження, як, приміром, ультракороткі гривневі вклади терміном до 9 місяців, дохідність за якими може сягати 17% річних, що цілком перекриває всі поточні інфляційні ризики», — додає банкір.

Інша причина — це загальне пожвавлення в економіці країни, головним чином у найбільш стратегічних галузях, які формують вітчизняний ВВП.

Щодо курсу євро, то експерт зазначив, вже найближчим пара долар/євро має стабілізуватися у межах 1,15−1,18. Це означає, що в Україні курс євро залишатиметься орієнтовно на рівні 48−49 гривень.

«Звісно, за дужки варто винести можливі воєнні обставини, що можуть „скаламутити“ настрої громадян. Передусім ідеться про перебіг бойових дій, наслідки ракетно-шахедних атак, а також суб’єктність країни на світовій арені та рівень матеріально-технічної підтримки від країн-партнерів», — додав банкір.

Основні показники валютного ринку з 29 вересня до 5 жовтня, за прогнозом Лєсового:

коридори валютних змін: 41,25−41,65 грн/дол. та 47,5−49 грн/євро (на міжбанку) та 41,2−41,5 грн/дол. та 47,5−49 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,05−0,15 грн, у банках — до 0,1−0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1−0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1−1,5% від початкового понеділкового курсу.

«Ситуація на валютному ринку на початку жовтня мало чим відрізнятиметься від вересневої. Тобто триватиме період відносного затишшя та прогнозованості. Разом з тим, вага гривні надалі зростатиме, що може віддзеркалитися в кількості нових гривневих депозитів. Тобто, принаймні найближчим часом гривня може скласти достойну конкуренцію долару та євро у питанні заощаджень», — резюмував Лєсовий.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.