Бюджет проти реальності: як відрізнялися прогнози курсу долара від середньорічного показника

Долар, за прогнозами українського уряду, знову може зрости наступного року. У проєкті держбюджету, який презентували в Раді, розрахунковий середньорічний курс заклали на рівні 45,7 грн/долар. Однак слід зважати на те, що закладений до бюджету показник курсу може відрізнятись від реального, як це було у попередні роки.

Журналісти видання «Слово і діло» проаналізували, який курс долара закладав уряд у бюджет та яким він був насправді у період до та під час повномасштабної війни.

У 2020 році уряд заклав у держбюджеті середньорічний курс долара на рівні 27 грн/долар. І поки це був єдиний за останні шість років прогноз, який співпав з реальним курсом долара за підсумками року — 27 грн/долар (станом на 2020 рік).

У 2021 році Кабмін прогнозував курс по 29,1 грн/долар. Однак реальний курс був дещо нижчим — 27,3 грн/долар.

На 2022 рік уряд закладав у бюджет середньорічний курс долара на рівні 28,6 грн/долар. Однак перший рік російського вторгнення вніс свої корективи, й за підсумками року долар підскочив до 32,4 грн/долар.

Майже у півтора раза більший курс, у порівнянні з прогнозом попереднього року, уряд заклав у бюджет-2023 — 42,2 грн/долар. Однак офіційний курс долара протягом року був на рівні 36,6 грн/долар. При цьому Національний банк з кінця липня 2022 року до жовтня 2023 року утримував офіційний курс гривні 36,6 грн/долар. З 3 жовтня розпочалася політика «керованої гнучкості обмінного курсу».

У бюджеті на 2024 рік уряд прогнозував курс долара на рівні 40,7 грн/долар. Однак реальний курс за підсумком року був дещо нижчим — 40,2 грн/долар.

Минулого року уряд закладав у держбюджет-2025 середній курс долара на рівні 45,0 грн/долар. Станом на 19 вересня 2025 року, згідно з даними Нацбанку, середній курс долара в Україні тримається на рівні 41,6 грн/долар, тобто — меншим за прогнозований.

У проєкті державного бюджету на 2026 рік, пріоритетом якого знову є оборона, уряд заклав розрахунковий середньорічний курс на рівні 45,7 грн/долар. Крім того, Кабмін вперше заклав до проєкту держбюджету прогнозований річний курс євро — 49,4 грн/євро.

