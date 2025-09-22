Чого очікувати від курсу цього тижня — думка банкірки Сьогодні 14:00 — Валюта

Офіційний курс долара протягом 15−19 вересня залишався відносно стабільним. Тиждень характеризується низькою волатильністю: коливання в межах 0,11 грн свідчать про помірну стабільність валютного ринку.

Про це розповіла членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

Середнє значення за період склало 41,2266 грн/$. Разом з невеликим зниженням курсу до 19 вересня це свідчить про тимчасове посилення гривні, але величина зміни є мінімальною, тому про системну тенденцію не йдеться.

Офіційний курс 15−19 вересня

15 вересня — 41,2838 грн/$;

16 вересня — 41,231 грн/$;

17 вересня — 41,1752 грн/$;

18 вересня — 41,1941 грн/$;

19 вересня — 41,2488 грн/$.

Готівковий ринок

Курс у касах банків протягом 15−19 вересня характеризувався загальною стабільністю та низькою внутрішньоденною волатильністю. Протягом понеділка він коливався в межах 40,95 грн/$ - 41,44 грн/$ — такі самі межі були у понеділок минулого тижня, у вівторок трохи опустився — до 40,92 грн/$ - 41,42 грн/$, в середу був на позначках 40,95−41,43 грн/$, в четвер — 41,94−41,44 грн/$, а в п`ятницю — 41,98−41,47 грн/$. Ринок демонстрував передбачувані умови, без різких шоків, що сприяло плануванню касових операцій і короткострокових розрахунків.

Міжбанк

Тиждень на міжбанку пройшов під знаком обмежених коливань — до п’ятниці ринок тримався в межах невеликих коливань, після чого відбулося різке ослаблення гривні. У перший день тижня, 15 вересня, гривня закріпилася на 16 копійок — день почався на 41,24 грн/$, а закінчився майже на мінімумі дня — 41,08 грн/$. Протягом вівторка гривня подешевшала на 5 копійок — з 41,15 грн/$ до 41,208 грн/$, а денні коливання складали 13 копійок — між 41,095 грн/$ та 41,2225 грн/$. В середу коливання відбувалися в межах 7 копійок — мінімум був на 41,16 грн/$, максимум на 41,25 грн/$, день розпочався та закінчився на позначці 41,2 грн/$. З тієї самої позначки розпочався і четвер. І за цей день гривня укріпилася на 13 копійок — день закінчився на 41,075 грн/$. Котирування у п’ятницю розпочалися на позначці 41,1 грн/$, а закінчилися на денному ослабленні гривні на 28 копійок — 41,38 грн/$.

Протягом 15−19 вересня Національний банк продав валюти на 47% більше, ніж тиждень до того: згідно зі звітом регулятора валютні інтервенції склали $651,50 млн. Це свідчить про активну підтримку пропозиції валюти на ринку для згладжування курсового тиску.

Прогноз на тиждень

залишиться відносно стабільним. Офіційний курс НБУ на 22 вересня встановлено на рівні 41,2502 грн/$ і очікується, що цього тижня офіційна ціна валюти залишиться близькою до цих значень — курс гривні , ймовірно,

Збалансована стратегія регулятора допоможе проводити валютні операції без надмірного ризику. НБУ продовжує пом’якшувати валютні обмеження з метою підтримки бізнесу та громадян, зокрема минулого тижня послабив валютні обмеження для поштових операторів та спрощення транскордонних платежів. Водночас очікується, що ці зміни не призведуть до істотної турбулентності на ринку та не вплинуть на рівень курсу чи резерви.

Минулого тижня ФРС США вперше з грудня 2024 року знизила облікову ставку на 0,25%. На український валютний ринок цей зовнішній фактор враховується частково, адже його ефект оперативно компенсується внутрішніми чинниками: високою обліковою ставкою та політикою НБУ, рівнем міжнародних резервів та інтервенціями регулятора, а також міжнародною допомогою.

Водночас ціни на енергоносії та геополітичні ризики можуть викликати значно більші й швидші рухи курсу, тож короткострокове послаблення долара навряд чи перетвориться на стійку тенденцію. Інфляція в Україні продовжує знижуватися, а надходження макрофінансової допомоги й експортні валютні надходження підтримують гривню на поточних рівнях. Проєкт державного бюджету на наступний рік закладає середньорічний курс 45,7 грн/$. Такий показник більше стосується середньострокових очікувань. У короткостроковій перспективі економічна ситуація є відносно стабільною, тому очікується «мінливий спокій» на ринку.

