0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Прогноз курсу долара покращено: чого очікують фінансові експерти

Валюта
60
Прогноз курсу долара покращено: чого очікують фінансові експерти
Прогноз курсу долара покращено: чого очікують фінансові експерти
Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес чекають зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.
Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Прогноз

Фінансові аналітики у вересні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,45 грн/долар. У липні вони очікували курс 44,74 грн/долар.
Населення в серпні поліпшило очікування до 43,73 грн/долар порівняно з 43,75 грн/долар у липні.
За інформацією НБУ, девальваційні очікування банкірів у липні не змінилися. Як і квітні вони чекали курс на рівні 45,29 грн/долар.
Керівники підприємств у травні чекали на курс 43,84 грн/долар. Прогноз покращено порівняно з лютим (44,23 грн/долар).
Прогноз курсу долара покращено: чого очікують фінансові експерти

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет міністрів прогнозує більш помірну девальвацію гривні 2025 році. Водночас наступного року вона прискориться.
  • Середній курс гривні до долара становитиме: 42,4 грн/долар у 2025 році, 45,7 грн/долар у 2026 році.
  • Щодо євро, то тут показники такі: 45,8 грн/євро у 2025 році, 49,4 грн/євро у 2026.
  • у Dragon Capital передбачають, до кінця 2025 року курс гривні перебуватиме у межах 43−43,5 грн/$, а у 2026-му може зрости до 45−46 грн/$.
За матеріалами:
РБК-Україна
Валюта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems