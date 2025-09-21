Прогноз курсу долара покращено: чого очікують фінансові експерти Сьогодні 08:09 — Валюта

Фінансові аналітики, банкіри, населення і бізнес чекають зростання курсу долара протягом найближчих 12 місяців.

Про це свідчать дані на сайті Національного банку України.

Прогноз

Фінансові аналітики у вересні 2025 року поліпшили прогноз щодо курсу долара протягом року до 44,45 грн/долар. У липні вони очікували курс 44,74 грн/долар.

Населення в серпні поліпшило очікування до 43,73 грн/долар порівняно з 43,75 грн/долар у липні.

За інформацією НБУ, девальваційні очікування банкірів у липні не змінилися. Як і квітні вони чекали курс на рівні 45,29 грн/долар.

Керівники підприємств у травні чекали на курс 43,84 грн/долар. Прогноз покращено порівняно з лютим (44,23 грн/долар).

Довідка Finance.ua:

Кабінет міністрів прогнозує більш помірну девальвацію гривні 2025 році. Водночас наступного року вона прискориться.

Середній курс гривні до долара становитиме: 42,4 грн/долар у 2025 році, 45,7 грн/долар у 2026 році.

становитиме: 42,4 грн/долар у 2025 році, 45,7 грн/долар у 2026 році. Щодо євро , то тут показники такі: 45,8 грн/євро у 2025 році, 49,4 грн/євро у 2026.

, то тут показники такі: 45,8 грн/євро у 2025 році, 49,4 грн/євро у 2026. у Dragon Capital передбачають, до кінця 2025 року курс гривні перебуватиме у межах 43−43,5 грн/$, а у 2026-му може зрости до 45−46 грн/$.

