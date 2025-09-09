Що буде з курсом долара та економікою до кінця року — прогноз Dragon Capital Сьогодні 15:07 — Валюта

Що буде з курсом долара та економікою до кінця року — прогноз Dragon Capital

До кінця 2025 року курс гривні перебуватиме у межах 43−43,5 грн/$, а у 2026-му може зрости до 45−46 грн/$.

Про це під час заходу Global Outlook: Strategic Momentum, організованого Європейською Бізнес Асоціацією, заявив генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Економічне зростання

За словами Фіали, у 2025 році зростання ВВП України сповільниться до 2% або навіть нижче. Базовий прогноз на 2026 рік становить 1,5%.

Серед основних причин уповільнення економічного зростання:

російські атаки на енергетичну та газову інфраструктуру;

зупинка найбільшої в Україні шахти у Покровську;

дефіцит робочої сили на рівні 15−20%;

високі темпи інфляції, яка у травні сягнула 15,9%, а нині знизилась до 14%;

великий торговельний дефіцит через закупівлі енергетичного обладнання, прямий імпорт енергоносіїв, закупівлі зброї та військових товарів.

Водночас Фіала відзначив зростання військової промисловості як позитивний фактор.

Інфляція та міжнародна допомога

За прогнозом CEO Dragon Capital, інфляція на кінець 2025 року очікується на рівні 9,3%.

Україна отримає $52 млрд міжнародної допомоги, що дозволить сформувати рекордні резерви.

Частина кредитів буде погашена за рахунок заморожених російських активів, інші позики — безвідсоткові з терміном до 30 років.

Сценарії на 2026 рік

Dragon Capital розглядає два сценарії розвитку української економіки у 2026 році.

Консервативний

За цим прогнозом, війна триватиме увесь рік, ВВП зросте на 1,5%, річна інфляція — 5,3%, а гривня девальвує на 10%.

Оптимістичний

Передбачає закінчення бойових дій наприкінці 2025 — на початку 2026 року. ВВП зросте на 5%, інфляція — до 7,5%, можливе повернення до 1 млн українців.

Перспектива співпраці з МВФ

Також наприкінці 2025 року очікується нова чотирирічна програма з МВФ. Найімовірніше, вона базуватиметься на консервативному сценарії, який передбачає продовження війни до 2027 року.

