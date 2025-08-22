Україна отримала понад €4 млрд від Ukraine Facility та за рахунок заморожених активів рф — Finance.ua

Україна отримала понад €4 млрд від Ukraine Facility та за рахунок заморожених активів рф Сьогодні 17:02 — Казна та Політика

Україна отримала понад €4 млрд від Ukraine Facility та за рахунок заморожених активів рф

Україна залучила понад 4 млрд євро бюджетної підтримки від Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

— кредит від Європейського Союзу в межах інструменту Ukraine Facility; 1 млрд євро — це частина внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Куди підуть кошти? Як зазначають у Мінфіні, гроші спрямують на першочергові соціальні та гуманітарні видатки держбюджету.

Скільки залучила Україна від Ukraine Facility

У межах інструменту Ukraine Facility на 2024−2027 роки передбачено близько 50 млрд євро для України (38,27 млрд євро — пряма бюджетна підтримка).

До держбюджету з 2024 року вже надійшло понад 22,6 млрд євро у межах інструменту.

У 2025 році планують залучити близько 12,5 млрд євро, з яких бюджет вже отримав понад 6,5 млрд євро.

«Аби отримати черговий регулярний транш від ЄС в рамках інструменту, Україна виконала реформаційні кроки, передбачені до кінця першого кварталу 2025 року, які охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, державне управління, регіональна політика, людський капітал, агропродовольчий сектор, цифрова трансформація, захист довкілля та управління державними активами», — зазначають у Міністерстві фінансів.

Механізм ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, які забезпечені доходами від заморожених активів росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США). Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 9 млрд євро.

Європейський Союз залишається найбільшим донором фінансової підтримки України — 57,5 млрд євро за 3,5 роки. За 8 місяців 2025 року країна отримала понад 15,5 млрд євро від ЄС.

