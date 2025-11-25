0 800 307 555
Що зараз відбувається з інфляцією: як здорожчав споживчий кошик — НБУ

Інфляція почала сповільнюватися ще в червні, і як пише Нацбанк, ця тенденція триває. Це не означає, що ціни знижуються. Це означає, що вони зростають повільніше, ніж раніше.
У жовтні інфляція знизилася до 10,9% проти майже 16% у травні — саме такий розвиток подій НБУ і прогнозував.
Сповільненню зростання цін допомогли нові врожаї: овочі цьогоріч дешевші, ніж торік. Суттєву роль відіграли й заходи НБУ для підтримання привабливості гривневих заощаджень: українці відкривають депозиті у гривні та інвестують у гривневі ОВДП.
Тож попит на валюту залишається помірним, а тиск на курс і ціни — меншим.

Прогнози НБУ

Наприкінці 2025 року інфляція знизиться нижче 10%, у 2026-му — буде меншою за 7%, а надалі прямуватиме до нашої цілі — 5%.
НБУ також відповів, чому окремі товари швидко дорожчають, попри те, що інфляція сповільнюється.
Інфляція розраховується за споживчим набором із понад 300 товарів і послуг. Деякі з них подорожчали (наприклад, м’ясо, яйця, фрукти), інші — навпаки подешевшали (як-то овочі борщового набору, цукор, оливкова олія). Комунальні тарифи не змінювалися.
У середньому типовий споживчий кошик за рік подорожчав на 10,9%.
Раніше про стан економіки України у 2025 році та прогнози на майбутнє розповідав керівник корпоративного департаменту компанії ІСU Олександр Мартиненко на конференції «Жити на відсотки».
З його слів, останнім часом економіка України стагнує. Цьому є причини та дуже зрозуміле пояснення — війна. Нині увесь потенціал подальшого прискорення та економічного зростання відсутній.
Як зазначає експерт, було деяке зростання у 2023 році, коли відновився транспортний коридор з Чорного моря, відновилось виробництво і зростало споживання. Нині цього вже непомітно.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіНБУ
