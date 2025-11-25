0 800 307 555
Україна отримала 100 млн євро на підтримку ВПО

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи другий транш для реалізації проєкту з підтримки внутрішньо переміщених осіб у сумі 100 млн євро. Кошти вже надійшли до загального фонду державного бюджету.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Таким чином, у 2025 році Україна повністю залучила всі 200 млн євро, передбачені цим проєктом.

Куди підуть ці кошти

Як пояснили у Мінфіні, виділені ресурси забезпечать безперервне фінансування життєво важливих соціальних виплат для ВПО, зокрема покриють витрати на:
  • житло,
  • харчування,
  • медичну допомогу,
  • освіту дітей для тих, хто був змушений залишити свої домівки через війну.
Проєкт «Підтримка внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні» спрямований на підтримку адаптації ВПО у нових громадах та гарантує доступ до необхідних послуг.
«Коли ми говоримо про проєкт підтримки внутрішньо переміщених осіб вартістю 200 млн євро, то йдеться не лише про кошти. За цими цифрами стоять реальні люди й родини. Це тисячі людей, які були вимушені покинути свої домівки, і сьогодні отримують тимчасову, але життєво необхідну підтримку», — наголосила заступниця Міністра фінансів Ольга Зикова.

Скільки коштів вже надав БРРЄ

Нагадаємо, що за два роки співпраці з БРРЄ Україна залучила майже 430 млн євро — близько 80% загального обсягу кредитних ресурсів, які Банк наразі надає нашій державі. Ці кошти спрямовані на реалізацію соціальних проєктів у сферах охорони здоров’я, забезпечення житлом громадян, постраждалих від війни, а також на підтримку внутрішньо переміщених осіб.
У Мінфіні додали, що наразі кредитний портфель проєктів Банку розвитку Ради Європи в Україні налічує п’ять проєктів на загальну суму 550 млн євро.
Раніше ми повідомляли, що з 24 листопада розпочав діяти новий інструмент підтримки ВПО — надання допомоги за втрачене житло на ТОТ. Розмір допомоги — 2 млн грн. Виплата надаватиметься у вигляді електронного ваучера, який можна буде використати для купівлі / інвестування в будівництво квартири чи будинку або сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.
