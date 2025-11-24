Литовська залізниця (LTG) зупинила транзит нафтопродуктів «Лукойлу» до Калінінграда Сьогодні 12:24 — Казна та Політика

Литовська залізниця (LTG) з 21 листопада зупинила транзит з росії до Калінінграда нафтопродуктів через санкційний режим щодо російської компанії «Лукойл» та пов’язаних із нею фірм.

Про це повідомляє пресслужба LTG.

Зазначається, що компанія окрім пакетів санкцій ООН та ЄС, дотримується санкційного режиму США та Великої Британії під час управління бізнес-ризиками.

«З 21 листопада не здійснюватимемо перевезення, в яких транспортний ланцюг включає „Лукойл“ та пов’язані з ним компанії, що знаходяться під санкціями США та Великої Британії», — підкреслили у LTG.

У компанії зауважили, що з 31 жовтня жодних нових заявок на транзит вантажів від «Лукойлу» або «Роснефті» не було схвалено.

«Компанії групи LTG відповідально дотримуються вимог литовського та європейського законодавства щодо застосування санкцій, забезпечують контроль санкцій, впровадження обмежувальних заходів у своїй сфері діяльності», — наголосили в LTG.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.