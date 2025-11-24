0 800 307 555
Приватизація принесе рекордні доходи за 10 років — очікування Мінекономіки

Казна та Політика
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує рекордні надходження від приватизації цьогоріч — понад 10 млрд грн.
Про це повідомив очільник міністерства Олексій Соболев.
«Цього року буде рекордний показник за останні 10 років. Тобто від 10 млрд грн цього року продадуть», — повідомив Соболев під час зустрічі з журналістами у четвер.
Міністр наголосив, що в довгостроковій перспективі корпоративної реформи потрібна максимальна приватизація державних компаній.
Він додав, що уряд вже подав законопроєкти, які зареєстровані в економічному комітеті Верховної Ради і дають змогу продавати частки таких компаній.
«Ми працюємо з Радою, щоб вона ці закони провела і ми могли це зробити. Політична воля на це є», — підсумував Соболев.
Як повідомляв Соболев раніше, приватизація частки акцій НАЕК «Енергоатом» могла б суттєво покращити корпоративне управління в цій компанії.
Під час зустрічі з журналістами він підтвердив, що в довгостроковій перспективі корпоративної реформи потрібна максимальна приватизація для «стратегічних компаній». Він пояснив, що коли в компанії «є на борті представник-власник, який відповідає своїм капіталом», то динаміка «буде зовсім інша».
Інтерфакс-Україна
