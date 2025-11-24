Приватизація принесе рекордні доходи за 10 років — очікування Мінекономіки Сьогодні 09:17 — Казна та Політика

Приватизація принесе рекордні доходи за 10 років — очікування Мінекономіки

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства прогнозує рекордні надходження від приватизації цьогоріч — понад 10 млрд грн.

Про це повідомив очільник міністерства Олексій Соболев.

«Цього року буде рекордний показник за останні 10 років. Тобто від 10 млрд грн цього року продадуть», — повідомив Соболев під час зустрічі з журналістами у четвер.

Міністр наголосив, що в довгостроковій перспективі корпоративної реформи потрібна максимальна приватизація державних компаній.

Він додав, що уряд вже подав законопроєкти, які зареєстровані в економічному комітеті Верховної Ради і дають змогу продавати частки таких компаній.

«Ми працюємо з Радою, щоб вона ці закони провела і ми могли це зробити. Політична воля на це є», — підсумував Соболев.

Як повідомляв Соболев раніше, приватизація частки акцій НАЕК «Енергоатом» могла б суттєво покращити корпоративне управління в цій компанії.

Під час зустрічі з журналістами він підтвердив, що в довгостроковій перспективі корпоративної реформи потрібна максимальна приватизація для «стратегічних компаній». Він пояснив, що коли в компанії «є на борті представник-власник, який відповідає своїм капіталом», то динаміка «буде зовсім інша».

