«Податок на Google» приніс Україні понад 13 млрд грн у 2025 році
З початку року до бюджету надійшло понад 13,2 млрд грн «податку на Google».
Про це повідомила голова Державної податкової служби Леся Карнаух.
Компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили до бюджету:
- 136,0 млн євро;
- 165,2 млн доларів.
Найбільші суми податку сплатили:
- Apple;
- Google;
- Valve;
- Meta;
- Sony;
- Etsy;
- Netflix;
- Wargaming.
З початку року платниками податку стали 7 нових нерезидентів. Загалом нині зареєстровано 143 нерезиденти.
«Такий підхід, забезпечує рівні правила роботи для міжнародних і українських компаній та створює прозорий цифровий ринок. Стабільні надходження податку працюють на оборону країни, критичну інфраструктуру, фінансову стабільність», — зазначила Карнаух.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в більшості країн, зокрема в ЄС, податки на доходи фізосіб мають прогресивну структуру, тобто ставка податку зростає зі зростанням заробітку. Відтак найвища встановлена ставка податку застосовується до доходу, що потрапляє до найвищої податкової категорії. Для прикладу, в кожній державі існує 5 податкових категорій, а максимальна ставка податку на доходи в 50% має поріг 1 мільйон євро. Наприклад станом на 2025 рік максимальна ставка податку на доходи фізичних осіб встановлена у Данії. Вона становить аж 55,9%.
Поділитися новиною
Також за темою
«Податок на Google» приніс Україні понад 13 млрд грн у 2025 році
Кабмін запровадив єдину систему класифікації територій за європейським зразком
З кого податкова може автоматично стягувати борги
МВФ та Україна готують нову програму фінансування
ЄС відкрив конкурс проєктів на 17 млн євро для підтримки громадянського суспільства України
Столиця продовжує вдосконалювати систему освіти та впроваджувати сучасні технології