«Податок на Google» приніс Україні понад 13 млрд грн у 2025 році

З початку року до бюджету надійшло понад 13,2 млрд грн «податку на Google».

Про це повідомила голова Державної податкової служби Леся Карнаух.

Компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили до бюджету:

136,0 млн євро;

165,2 млн доларів.

Найбільші суми податку сплатили:

Apple;

Google;

Valve;

Meta;

Sony;

Etsy;

Netflix;

Wargaming.

З початку року платниками податку стали 7 нових нерезидентів. Загалом нині зареєстровано 143 нерезиденти.

«Такий підхід, забезпечує рівні правила роботи для міжнародних і українських компаній та створює прозорий цифровий ринок. Стабільні надходження податку працюють на оборону країни, критичну інфраструктуру, фінансову стабільність», — зазначила Карнаух.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в більшості країн, зокрема в ЄС, податки на доходи фізосіб мають прогресивну структуру, тобто ставка податку зростає зі зростанням заробітку. Відтак найвища встановлена ​​ставка податку застосовується до доходу, що потрапляє до найвищої податкової категорії. Для прикладу, в кожній державі існує 5 податкових категорій, а максимальна ставка податку на доходи в 50% має поріг 1 мільйон євро. Наприклад станом на 2025 рік максимальна ставка податку на доходи фізичних осіб встановлена ​​у Данії. Вона становить аж 55,9%.

