0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Податок на Google» приніс Україні понад 13 млрд грн у 2025 році

Казна та Політика
51
«Податок на Google» приніс Україні понад 13 млрд грн у 2025 році
«Податок на Google» приніс Україні понад 13 млрд грн у 2025 році
З початку року до бюджету надійшло понад 13,2 млрд грн «податку на Google».
Про це повідомила голова Державної податкової служби Леся Карнаух.
Компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України, сплатили до бюджету:
  • 136,0 млн євро;
  • 165,2 млн доларів.
Читайте також
Найбільші суми податку сплатили:
  • Apple;
  • Google;
  • Valve;
  • Meta;
  • Sony;
  • Etsy;
  • Netflix;
  • Wargaming.
З початку року платниками податку стали 7 нових нерезидентів. Загалом нині зареєстровано 143 нерезиденти.
«Такий підхід, забезпечує рівні правила роботи для міжнародних і українських компаній та створює прозорий цифровий ринок. Стабільні надходження податку працюють на оборону країни, критичну інфраструктуру, фінансову стабільність», — зазначила Карнаух.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що в більшості країн, зокрема в ЄС, податки на доходи фізосіб мають прогресивну структуру, тобто ставка податку зростає зі зростанням заробітку. Відтак найвища встановлена ​​ставка податку застосовується до доходу, що потрапляє до найвищої податкової категорії. Для прикладу, в кожній державі існує 5 податкових категорій, а максимальна ставка податку на доходи в 50% має поріг 1 мільйон євро. Наприклад станом на 2025 рік максимальна ставка податку на доходи фізичних осіб встановлена ​​у Данії. Вона становить аж 55,9%.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems