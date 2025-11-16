Найвищі податки на доходи: в якій країні Європи рекордно висока ставка Сьогодні 21:13 — Світ

Найвищі податки на доходи: в якій країні Європи рекордно висока ставка

У більшості країн, зокрема в ЄС, податки на доходи фізосіб мають прогресивну структуру, тобто ставка податку зростає зі зростанням заробітку. Відтак найвища встановлена ​​ставка податку застосовується до доходу, що потрапляє до найвищої податкової категорії. Для прикладу, в кожній державі існує 5 податкових категорій, а максимальна ставка податку на доходи в 50% має поріг 1 мільйон євро.

Про це повідомляє американський незалежний аналітичний центр Fax Foundation.

Які податки на доходи фізосіб найвищі в Європі

Відтак кожне додаткове євро доходу у понад зазначену суму оподатковуватиметься у 50%. Втім для точного підрахунку треба врахувати правила, що діють в кожній із країн.

Наприклад станом на 2025 рік максимальна ставка податку на доходи фізичних осіб встановлена ​​у Данії. Вона становить аж 55,9%.

Натомість друге місце належить Франції, де ставка встановлена на рівні 55,4%. А замикає трійку лідерів — Австрія із 55%.

Як розраховується податок на прикладі ставок в Австрії, роз’яснюють на Business Service Portal:

Якщо сума доходу 13 308 євро та нижче, то гранична ставка податку 0%.

Від 13 308 євро до 21 617 євро — 20%,

Від 21 617 євро до 35 836 євро — 30%,

Від 35 836 євро до 69 166 євро — 40%,

Від 69 166 євро до 103 072 євро — 48%,

До 1 мільйона — 50%, а понад 1 мільйон — 55%.

Відповідно до цього, якщо оподатковуваний дохід особи у 2025 році становить 40 тисяч євро, то частина з неї, а саме 13 308 євро розраховується по ставці в 0%, наступні 8 309 євро — в 20% (податок складе 1 661,80 євро), 14 219 євро — в 30% (податок 4 265,70 євро), й 4 164 євро — в 40% (податок — 1 665,60 євро).

Таким чином, загальний податок на прибуток із суми в 40 тисяч євро складе 7 593,10 євро.

Які податки на доходи в Україні

Загалом ставка податку на доходи фізичних осіб в Україні становить 18%, однак до цього податку додається ще військовий збір в 5%, що в кінцевому результаті означає податкове навантаження в 23%.

Натомість обов’язкова сплата ЄСВ складає 22% від мінімальної зарплати, а єдиний податок залежить від групи ФОП.

Наприклад для I групи — це 10% від прожиткового мінімуму, для II групи — 20% від мінімальної зарплати, для III групи — 3% від доходу з ПДВ або 5% без ПДВ, а для IV групи ставка залежить від категорії земель.

