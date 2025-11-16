У Флориді планують запровадити туристичний податок для відвідувачів Сьогодні 05:07 — Світ

У Флориді планують запровадити туристичний податок для відвідувачів

У Флориді (США) хочуть запровадити туристичний податок. Туристи можуть зіткнутися з необхідністю сплачувати мито при відвідуванні популярного пляжу Сент-Піт-Біч, якщо мета голови міста Адріана Петріли щодо оподаткування відвідувачів з інших міст за в’їзд до міста буде реалізована.

Про це повідомляє The Newsweek.

За словами Петріли, щоб ввести плату за проїзд, місто розпочало попередні переговори з FDOT про можливе взяття під контроль Gulf Boulevard.

Зазначається, що стягнення плати з туристів дозволить зібрати 200 мільйонів доларів на ремонт інфраструктури без підвищення податків для місцевих жителів.



«Я думаю, що є спосіб, як ми можемо вирішити нашу проблему з 200 мільйонами доларів. Ми можемо відремонтувати каналізацію, модернізувати систему зливової каналізації, поліпшити наші дороги… і зробити це без підвищення податків для наших мешканців», — сказав Петріла.

