В країнах ЄС зросли соціальні виплати: де платять найбільше

В країнах ЄС зросли соціальні виплати: де платять найбільше

Витрати на соціальні виплати в країнах Євросоюзу стрімко зросли в 2024 році в порівнянні з 2023 роком на 6,9% і загалом досягли рівня у 4,9 трлн євро.

Про це свідчать дані Євростату.

Відповідно до даних статистики, витрати на соціальний захист становили 27,3% ВВП ЄС, що свідчить про збільшення на 0,6 відсоткового пункту порівняно з попереднім роком.

Найвищі показники: Фінляндія 32,5%; Франція 31,9%; Австрія 31,8%.

Найнижчі показники: Ірландія 12,4%; Мальта 13,4%; Угорщина 16,6%.

Серед виплат соціального захисту найбільші витрати становили виплати по старості (2,044 млрд євро, 41,5% від загальної суми) та виплати у зв’язку з хворобою/охороною здоров’я (1,463 млрд євро, 29,7%).

Інші категорії включали виплати по інвалідності, виплати у разі втрати годувальника, виплати сім’ям/дітям, виплати безробіття, житло та соціальну ізоляцію, не класифіковані в інших категоріях.

У 2024 році витрати на соціальні виплати зросли в усіх країнах ЄС. Найбільший приріст: Естонія: +19,5%; Хорватія: +17,8%; Румунія: +17,5%.

Найменший приріст: Греція: +3,2%; Швеція: +3,9%; Італія та Данія: по +4,3%.

