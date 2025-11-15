0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В країнах ЄС зросли соціальні виплати: де платять найбільше

Світ
51
В країнах ЄС зросли соціальні виплати: де платять найбільше
В країнах ЄС зросли соціальні виплати: де платять найбільше
Витрати на соціальні виплати в країнах Євросоюзу стрімко зросли в 2024 році в порівнянні з 2023 роком на 6,9% і загалом досягли рівня у 4,9 трлн євро.
Про це свідчать дані Євростату.
Читайте також
Відповідно до даних статистики, витрати на соціальний захист становили 27,3% ВВП ЄС, що свідчить про збільшення на 0,6 відсоткового пункту порівняно з попереднім роком.
Найвищі показники: Фінляндія 32,5%; Франція 31,9%; Австрія 31,8%.
Найнижчі показники: Ірландія 12,4%; Мальта 13,4%; Угорщина 16,6%.
Серед виплат соціального захисту найбільші витрати становили виплати по старості (2,044 млрд євро, 41,5% від загальної суми) та виплати у зв’язку з хворобою/охороною здоров’я (1,463 млрд євро, 29,7%).
Читайте також
Інші категорії включали виплати по інвалідності, виплати у разі втрати годувальника, виплати сім’ям/дітям, виплати безробіття, житло та соціальну ізоляцію, не класифіковані в інших категоріях.
У 2024 році витрати на соціальні виплати зросли в усіх країнах ЄС. Найбільший приріст: Естонія: +19,5%; Хорватія: +17,8%; Румунія: +17,5%.
Найменший приріст: Греція: +3,2%; Швеція: +3,9%; Італія та Данія: по +4,3%.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems