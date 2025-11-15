В країнах ЄС зросли соціальні виплати: де платять найбільше
Витрати на соціальні виплати в країнах Євросоюзу стрімко зросли в 2024 році в порівнянні з 2023 роком на 6,9% і загалом досягли рівня у 4,9 трлн євро.
Про це свідчать дані Євростату.
Відповідно до даних статистики, витрати на соціальний захист становили 27,3% ВВП ЄС, що свідчить про збільшення на 0,6 відсоткового пункту порівняно з попереднім роком.
Найвищі показники: Фінляндія 32,5%; Франція 31,9%; Австрія 31,8%.
Найнижчі показники: Ірландія 12,4%; Мальта 13,4%; Угорщина 16,6%.
Серед виплат соціального захисту найбільші витрати становили виплати по старості (2,044 млрд євро, 41,5% від загальної суми) та виплати у зв’язку з хворобою/охороною здоров’я (1,463 млрд євро, 29,7%).
Інші категорії включали виплати по інвалідності, виплати у разі втрати годувальника, виплати сім’ям/дітям, виплати безробіття, житло та соціальну ізоляцію, не класифіковані в інших категоріях.
У 2024 році витрати на соціальні виплати зросли в усіх країнах ЄС. Найбільший приріст: Естонія: +19,5%; Хорватія: +17,8%; Румунія: +17,5%.
Найменший приріст: Греція: +3,2%; Швеція: +3,9%; Італія та Данія: по +4,3%.
