Трамп погрожує Індії новими тарифами

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Індії новими тарифами через закупівлю урядом країни російської нафти.

Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One, передає Reuters.

«Прем'єр-міністр Моді — дуже хороша людина. Він хороший хлопець. Він знав, що я нещасливий. Було важливо зробити мене щасливим. Але Індія та рф торгують, і ми можемо дуже швидко підвищити тарифи на їхні товари», — зазначив Трамп.

Варто зауважити, що індійські й американські економісти та дипломати зараз працюють над новою масштабною торгівельною угодою між двома країнами.

Міністерство торгівлі Індії наразі не коментує нові погрози Трампа. Але аналітики припускають, що імпорт російської нафти до країни може скоротитися менш як до 1 млн барелів на добу. Це пов’язане з тим, що Нью-Делі прагне укласти нову торгівельну угоду з Вашингтоном, яка дозволить знизити високі мита на товари, що постачаються до США.

Після запровадження тарифів у 50% індійський прем’єр Нарендра Моді щонайменше тричі спілкувався з Трампом телефоном. Однак наразі ці переговори не принесли результату.

Намагаючись знайти спільну мову зі США, Індія нібито навіть почала вимагати від своїх нафтопереробних компаній щотижня звітувати про закупівлі російської та американської нафти, пише Reuters.

«Нам потрібна оперативна й точна інформація щодо імпорту російської та американської нафти, щоб у разі запиту з боку США ми могли надати перевірені цифри, а не покладатися на вторинні джерела», — заявили чиновники.

