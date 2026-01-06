0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп погрожує Індії новими тарифами

Світ
40
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пригрозив Індії новими тарифами через закупівлю урядом країни російської нафти.
Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту літака Air Force One, передає Reuters.
«Прем'єр-міністр Моді — дуже хороша людина. Він хороший хлопець. Він знав, що я нещасливий. Було важливо зробити мене щасливим. Але Індія та рф торгують, і ми можемо дуже швидко підвищити тарифи на їхні товари», — зазначив Трамп.
Читайте також
Варто зауважити, що індійські й американські економісти та дипломати зараз працюють над новою масштабною торгівельною угодою між двома країнами.
Міністерство торгівлі Індії наразі не коментує нові погрози Трампа. Але аналітики припускають, що імпорт російської нафти до країни може скоротитися менш як до 1 млн барелів на добу. Це пов’язане з тим, що Нью-Делі прагне укласти нову торгівельну угоду з Вашингтоном, яка дозволить знизити високі мита на товари, що постачаються до США.
Після запровадження тарифів у 50% індійський прем’єр Нарендра Моді щонайменше тричі спілкувався з Трампом телефоном. Однак наразі ці переговори не принесли результату.
Читайте також
Намагаючись знайти спільну мову зі США, Індія нібито навіть почала вимагати від своїх нафтопереробних компаній щотижня звітувати про закупівлі російської та американської нафти, пише Reuters.
«Нам потрібна оперативна й точна інформація щодо імпорту російської та американської нафти, щоб у разі запиту з боку США ми могли надати перевірені цифри, а не покладатися на вторинні джерела», — заявили чиновники.
За матеріалами:
Mind
ТарифиНафта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems