Де найбільші та найменші ціни на електроэнергію для населення в Євросоюзі (інфографіка)

Особисті фінанси
134
У першій половині 2025 року середня ціна на електроенергію для домогосподарств у ЄС залишалася переважно стабільною на рівні 28,72 євро за 100 кВт·год, після зниження на 0,5% з 28,87 євро у другій половині 2024 року.
Хоча ціни все ще значно вищі за рівні, що були до енергетичної кризи 2022 року, пише Євростат.
Частка податків та зборів у рахунках за електроенергію зросла з 24,7% у другій половині 2024 року до 27,6% у першій половині 2025 року.
Найвищі ціни на електроенергію

У першому семестрі 2025 року найвищі ціни були зафіксовані в
  • Німеччині — 38,35 євро за 100 кВт·год,
  • Бельгія (35,71 євро)
  • Данія (34,85 євро).

Найнижчі ціни

  • Були зафіксовані в Угорщині (10,40 євро),
  • на Мальті (12,44 євро)
  • в Болгарії (13,00 євро).
Детально всі ціни можна глянути за посиланням.

Як змінились ціни за рік

Порівняно з першим півріччям 2024 року, значне зростання цін спостерігалося в Люксембурзі (+31,3%), Ірландії (+25,9%) та Польщі (+20,0%).
Найбільше зниження цін було зафіксовано в Словенії (-13,1%), Фінляндії (-9,8%) та на Кіпрі (-9,5%).
Ціни на електроенергію були найвищими для домогосподарств у Чехії (39,16), Польщі (34,96) та Італії (34,40).
Найнижчі ціни на основі СПС спостерігалися на Мальті (13,68), в Угорщині (15,01) та Фінляндії (18,70).
Що в Україні

  • Кабінет міністрів України продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії до 31 жовтня 2025 року.
  • Таким чином, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год", «нічний тариф» 2,16 грн за кВт*год для споживачів зі встановленим двозонним лічильником також залишається чинним.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
