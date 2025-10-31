Де найбільші та найменші ціни на електроэнергію для населення в Євросоюзі (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Де найбільші та найменші ціни на електроэнергію для населення в Євросоюзі (інфографіка)

У першій половині 2025 року середня ціна на електроенергію для домогосподарств у ЄС залишалася переважно стабільною на рівні 28,72 євро за 100 кВт·год, після зниження на 0,5% з 28,87 євро у другій половині 2024 року.

Хоча ціни все ще значно вищі за рівні, що були до енергетичної кризи 2022 року, пише Євростат.

Частка податків та зборів у рахунках за електроенергію зросла з 24,7% у другій половині 2024 року до 27,6% у першій половині 2025 року.

Найвищі ціни на електроенергію

У першому семестрі 2025 року найвищі ціни були зафіксовані в

Німеччині — 38,35 євро за 100 кВт·год,

Бельгія (35,71 євро)

Данія (34,85 євро).

Найнижчі ціни

Були зафіксовані в Угорщині (10,40 євро),

на Мальті (12,44 євро)

в Болгарії (13,00 євро).

Детально всі ціни можна глянути за посиланням.

Як змінились ціни за рік

Порівняно з першим півріччям 2024 року, значне зростання цін спостерігалося в Люксембурзі (+31,3%), Ірландії (+25,9%) та Польщі (+20,0%).

Найбільше зниження цін було зафіксовано в Словенії (-13,1%), Фінляндії (-9,8%) та на Кіпрі (-9,5%).

Ціни на електроенергію були найвищими для домогосподарств у Чехії (39,16), Польщі (34,96) та Італії (34,40).

Найнижчі ціни на основі СПС спостерігалися на Мальті (13,68), в Угорщині (15,01) та Фінляндії (18,70).

Що в Україні

Кабінет міністрів України продовжив дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електроенергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії до 31 жовтня 2025 року.

Таким чином, зберігається єдина фіксована ціна на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год", «нічний тариф» 2,16 грн за кВт*год для споживачів зі встановленим двозонним лічильником також залишається чинним.

