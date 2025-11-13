Канада майже вдвічі зменшує квоту на візи для іноземців Сьогодні 19:01 — Світ

Канада майже вдвічі зменшує квоту на візи для іноземців

Федеральний уряд Канади планує наступного року значно зменшити квоту віз для іноземців, які тимчасово живуть у країні.

Про це пише CBC News із посиланням на новий міграційний план Канади.

Нові цілі імміграційної політики

Згідно з бюджетом, оприлюдненим у вівторок, у 2026 році Канада прийме 385 тисяч тимчасових мешканців, це на 43% менше, ніж передбачалося на 2025 рік. У 2027 і 2028 роках очікується ще менший показник — 370 тисяч осіб на рік. Це приблизно на чверть менше, ніж передбачалося в попередньому імміграційному плані, який встановлював ціль понад 516 тисяч тимчасових резидентів.

Міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань пояснив, що уряд прагне повернути імміграцію до «більш сталих рівнів».

За даними уряду, цього року кількість тимчасових іноземних працівників скоротилася вдвічі порівняно з 2024 роком, а кількість міжнародних студентів на 60%. Також на третину зменшилася кількість заяв на притулок.

Попри це, уряд планує щороку надавати статус постійного мешканця 380 тисячам іммігрантів, що відповідає торішньому плану.

Фокус на економічній вигоді

Канада має намір зосередитися на економічних потребах під час формування імміграційної політики.

Уряд планує збільшити частку економічних мігрантів серед постійних мешканців із 59% до 64% протягом наступних трьох років.

Минулого року рівень безробіття серед нових іммігрантів становив 11,1%, що удвічі більше, ніж серед громадян Канади, народжених у країні. За даними Статистичного управління Канади, іммігранти частіше працюють не за фахом, ніж місцеві працівники.

Минулого тижня уряд оголосив про виділення 97 мільйонів доларів на прискорення процедури визнання іноземних дипломів. У бюджеті також передбачено одноразовий захід для швидкого надання постійного статусу 33 тисячам власників дозволів на роботу протягом двох років.

Крім того, передбачено одноразовий захід для прискореного надання статусу постійного проживання 33 тисячам власників робочих віз та запуск нової програми для власників американських віз H-1B, зокрема у сфері технологій.

Уряд передбачив 1,7 мільярда доларів протягом 13 років для залучення висококваліфікованих міжнародних дослідників до канадських університетів. Кошти підуть на гранти, дослідницьке обладнання та підтримку наукових програм.

Також планується одноразовий захід для прискореного надання статусу постійного мешканця особам, які вже отримали схвалення на притулок.

