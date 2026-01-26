0 800 307 555
Найбільше скорочення в історії Amazon за 30 років: під загрозою 30 тис. робочих місць

Світ
13
Amazon готується до найбільшого скорочення корпоративних працівників за 30 років своєї історії. Наступного тижня компанія планує другий раунд звільнень у межах загальної мети скоротити близько 30 000 робочих місць.
Про це повідомляє Reuters.

Новий раунд скорочень у Amazon та причини

Інтернет-ритейлер Amazon планує наступного тижня другий раунд скорочень корпоративних робочих місць у межах своєї загальної мети скоротити близько 30 000 працівників. У жовтні компанія вже звільнила приблизно 14 000 людей, що становить близько половини від цієї цільової кількості.
За словами джерел, нові скорочення торкнуться підрозділів Amazon Web Services, роздрібної торгівлі, Prime Video та відділу людських ресурсів (People Experience and Technology), хоча точний обсяг ще невідомий. Речник компанії від коментарів утримався.
Попередні скорочення в компанії пов’язували зі зростанням використання програмного забезпечення для штучного інтелекту. Внутрішнє повідомлення Amazon тоді зазначало, що «це покоління ШІ є найбільш трансформаційною технологією з часів Інтернету та дозволяє компаніям впроваджувати інновації набагато швидше».
Однак генеральний директор Енді Джассі пізніше пояснив, що жовтневі звільнення «не були фінансово обумовлені і навіть не пов’язані зі штучним інтелектом». На його думку, скорочення стосувалося культури компанії та надлишкової бюрократії.
Джассі також наголосив, що з часом корпоративна робоча сила Amazon скоротиться завдяки підвищенню ефективності та автоматизації за допомогою штучного інтелекту. Компанії дедалі частіше використовують ШІ для написання коду та автоматизації рутинних завдань, що дозволяє економити кошти та зменшувати залежність від людської праці. Під час щорічної конференції AWS у грудні Amazon демонструвала нові моделі ШІ, орієнтовані на підвищення ефективності бізнес-процесів.
Наголошується, що всі 30 000 скорочених робочих місць становитимуть невелику частину від загальної чисельності співробітників Amazon — 1,58 мільйона людей, але майже 10% корпоративної робочої сили.
Цей раунд стане найбільшим звільненням за 30-річну історію компанії. Для порівняння, у 2022 році Amazon скоротила близько 27 000 робочих місць.
За матеріалами:
Діло
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
