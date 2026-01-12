Amazon вимагає від співробітників річні звіти про досягнення Сьогодні 02:32 — Світ

Amazon вимагає від співробітників річні звіти про досягнення

Amazon змінює формат річної оцінки ефективності й просить працівників надавати список професійних досягнень за минулий рік.

Про це повідомляє Business Insider.

Business Insider із посиланням на внутрішні документи Amazon і співрозмовників, знайомих із ситуацією, зазначає, що в межах оновленого процесу оцінювання Amazon просить співробітників подати від трьох до п’яти «досягнень», що найточніше відображають їхню роботу за попередній рік.

Ці досягнення мають містити конкретні приклади виконаних задач, а також плани подальшого професійного розвитку всередині компанії. Під досягненнями маються на увазі проєкти, цілі чи ініціативи, які демонструють вплив роботи співробітника.

За даними співрозмовників видання, це перший випадок, коли процес Forte формально фокусується саме на індивідуальних досягненнях.

Раніше працівників просили заповнювати самооцінку в більш загальній формі, зокрема описувати свої сильні сторони та внесок у команду.

Процес Forte є частиною формування компенсаційної політики. Окрім самооцінки, менеджери враховують відгуки колег, відповідність лідерським принципам компанії та професійні навички для формування підсумкової оцінки, яка впливає на річну оплату праці.

Зміни в компанії відбуваються на тлі посилення корпоративної дисципліни під керівництвом гендиректора Енді Джессі.

Минулого року він впровадив обов’язкове повернення до офісів, скоротив управлінські рівні та оновив підходи до компенсацій та оцінки ефективності.

За останні роки подібні зміни відбуваються і в інших великих технологічних компаніях, які приділяють більше уваги індивідуальним результатам працівників.

Раніше схожі запити вже тестувалися в деяких підрозділах Amazon, зокрема в рекламному напрямі та сервісі IMDb.

Тоді керівництво підрозділів пояснювало, що це допомагає підвищити продуктивність і якість діалогу між співробітниками та менеджерами.

