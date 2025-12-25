0 800 307 555
укр
Amazon планує звільнити майже 400 співробітників у європейському головному офісі

Світ
7
Упродовж найближчих тижнів Amazon планує звільнити 370 співробітників у своїй європейській штаб-квартирі в Люксембурзі. Це становить близько 8,5% від загальної кількості персоналу. Спочатку компанія планувала скоротити 470 робочих місць, але цифру було переглянуто через законодавство ЄС.
Amazon є п’ятим за величиною роботодавцем у Люксембурзі, населення якого становить 680 000 осіб. Це звільнення стане найбільшим в країні за два десятиліття. Загалом штат європейської штаб-квартири в Люксембурзі складається зі 4370 співробітників.
За словами джерела Bloomberg, найбільше скорочення, ймовірно, зачеплять розробників програмного забезпечення. Це пов’язано з тим, що технологічні компанії все частіше перекладають завдання з написання коду на штучний інтелект. Також Amazon скорочує штат після періоду надмірно активного найму під час буму електронної комерції в епоху пандемії.
Читайте також
У службовій записці для працівників європейської штаб-квартири Amazon пояснила звільнення «корективами, що відображають потреби бізнесу та локальні стратегії». Компанія стверджує, що запропоновані нею компенсаційні пакети в Люксембурзі «значно перевищують галузеві стандарти».
Звільнення є особливо складними для іноземних працівників, які переїхали до Люксембургу, щоб працювати в Amazon. Щоб продовжувати жити в герцогстві, звільнені працівники з Індії, США, Австралії, Єгипту, Тунісу та інших країн повинні знайти нову роботу протягом трьох місяців. Це може бути важко, оскільки сотні людей одночасно виходять на ринок праці у невеликій країні.
Це звільнення є частиною масштабного скорочення на 14 000 робочих місць, про яке Amazon повідомила у жовтні.
За матеріалами:
dev.ua
