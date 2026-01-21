Мита Трампа почали підвищувати ціни в США — СЕО Amazon Вчора 22:29 — Світ

Amazon починає спостерігати зростання цін на товари на своїй платформі електронної комерції, через те, що продавці реагують на тиск витрат, спричинений митами президента США Дональда Трампа.

Про це заявив генеральний директор Amazon Енді Джессі в інтерв’ю CNBC, повідомляє Reuters.

«Ми починаємо бачити, як деякі мита поширюються на деякі ціни. Деякі продавці вирішують перекласти ці вищі витрати на споживачів, деякі вирішують поглинути їх, щоб стимулювати попит, а деякі роблять щось проміжне. Тож ви починаєте бачити більше цього впливу», — сказав Джессі.

Проте споживачі в основному виявляють стійкість, продовжуючи робити покупки і шукати вигідні пропозиції, сказав Джессі, додавши, що покупці «трохи більше вагаються» щодо більш дорогих дискреційних покупок.

Вплив мит на ціни та товари

Протягом минулого року компанія заявляла, що мита мають дуже незначний вплив на поведінку споживачів і ціни на товари.

Водночас зростання цін і посилення занепокоєння щодо вартості життя в США стали ключовими питаннями, які Трамп повинен вирішити перед проміжними виборами цього року.

Окремо, виступаючи в Давосі перед CNBC, колишній генеральний директор Coca-Cola, заявив, що компанія «відносно нечутлива до мит».

Компанія зазнає деяких вищих витрат на алюміній і смолу, але протягом останнього року заявляла, що мита є «керованими» для компанії завдяки її переважно локалізованим виробничим процесам.

