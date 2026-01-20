Американські споживачі та імпортери несуть 96% тягаря від мит Трампа
Основний фінансовий тягар від мит, запроваджених адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо імпорту з інших країн, фактично несуть американські компанії та споживачі, а не іноземні експортери.
Про це свідчить дослідження Кільського інституту світової економіки.
Хто насправді платить за мита
«Всупереч риториці уряду США, витрати на американські мита на імпорт не лягають на іноземних експортерів, а б’ють передусім по економіці самих Сполучених Штатів. Імпортери та споживачі у США несуть 96% митного тягаря», — заявили в інституті.
Зазначається, що адміністрація США прагнула за допомогою мит завдати удару по іноземних компаніях, однак на практиці це шкодить американській економіці. «Ці мита — автогол», — заявив директор з досліджень Кільського інституту та один з авторів дослідження Юліан Гінц.
Він назвав міфом твердження про те, що мита платять іноземні держави: «Дані засвідчують протилежне: рахунок оплачують американці».
Наслідки для американської економіки
За словами Гінца, така політика фактично діє як податок на споживання імпортних товарів у США, призводячи до зростання цін та скорочення асортименту продукції.
Дослідники проаналізували понад 25 млн записів про імпортні операції загальною вартістю майже 4 трлн дол. і встановили, що у 2025 році доходи США від мит зросли приблизно на 200 млрд доларів, однак це супроводжувалося скороченням обсягів торгівлі без зниження експортних цін.
«Іноземні експортери взяли на себе лише близько 4% митного навантаження, тоді як 96% було перекладено на американських покупців. Обсяги торгівлі скоротилися, але експортні ціни не знизилися», — йдеться у дослідженні.
Окрему увагу в ньому приділено різкому підвищенню мит щодо Бразилії та Індії у серпні 2025 року. Дані показують, що іноземні експортери не компенсували нові мита зниженням цін, натомість зменшили обсяги поставок на американський ринок.
За оцінкою авторів, у довгостроковій перспективі мита призводять до зниження прибутковості бізнесу у США, підвищення цін для споживачів і змушують експортерів шукати альтернативні ринки збуту.
Поділитися новиною
Також за темою
США затримали в Карибському морі ще один танкер російського тіньового флоту
В Індії рекордно впала нацвалюта — причини
Американські споживачі та імпортери несуть 96% тягаря від мит Трампа
Українця змусили повернути 83 тисячі доларів соцдопомоги у Швейцарії
«Велика сонячна стіна»: Китай почав будувати мегаелектростанцію в пустелі
Італія вперше затримала танкер тіньового флоту