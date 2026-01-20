Американські споживачі та імпортери несуть 96% тягаря від мит Трампа Вчора 23:45 — Світ

Адміністрація США прагнула за допомогою мит завдати удару по іноземних компаніях, однак на практиці це шкодить американській економіці.

Основний фінансовий тягар від мит, запроваджених адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо імпорту з інших країн, фактично несуть американські компанії та споживачі, а не іноземні експортери.

Про це свідчить дослідження Кільського інституту світової економіки.

Хто насправді платить за мита

«Всупереч риториці уряду США, витрати на американські мита на імпорт не лягають на іноземних експортерів, а б’ють передусім по економіці самих Сполучених Штатів. Імпортери та споживачі у США несуть 96% митного тягаря», — заявили в інституті.

Зазначається, що адміністрація США прагнула за допомогою мит завдати удару по іноземних компаніях, однак на практиці це шкодить американській економіці. «Ці мита — автогол», — заявив директор з досліджень Кільського інституту та один з авторів дослідження Юліан Гінц.

Він назвав міфом твердження про те, що мита платять іноземні держави: «Дані засвідчують протилежне: рахунок оплачують американці».

Наслідки для американської економіки

За словами Гінца, така політика фактично діє як податок на споживання імпортних товарів у США, призводячи до зростання цін та скорочення асортименту продукції.

Дослідники проаналізували понад 25 млн записів про імпортні операції загальною вартістю майже 4 трлн дол. і встановили, що у 2025 році доходи США від мит зросли приблизно на 200 млрд доларів, однак це супроводжувалося скороченням обсягів торгівлі без зниження експортних цін.

Читайте також ЄС може ввести мита на 93 млрд євро проти США у відповідь на погрози Трампа

«Іноземні експортери взяли на себе лише близько 4% митного навантаження, тоді як 96% було перекладено на американських покупців. Обсяги торгівлі скоротилися, але експортні ціни не знизилися», — йдеться у дослідженні.

Окрему увагу в ньому приділено різкому підвищенню мит щодо Бразилії та Індії у серпні 2025 року. Дані показують, що іноземні експортери не компенсували нові мита зниженням цін, натомість зменшили обсяги поставок на американський ринок.

За оцінкою авторів, у довгостроковій перспективі мита призводять до зниження прибутковості бізнесу у США, підвищення цін для споживачів і змушують експортерів шукати альтернативні ринки збуту.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.