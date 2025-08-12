Україну чекає нова хвиля еміграції: що кажуть експерти — Finance.ua

Україну чекає нова хвиля еміграції: що кажуть експерти Сьогодні 09:23

Україну чекає нова хвиля еміграції: що кажуть експерти

Національний банк України у свіжому інфляційному звіті переглянув свої очікування щодо повернення українців з-за кордону. Замість 500 тис. осіб до 2027 року тепер прогнозується лише 100 тис. Ба більше, регулятор передбачає нову хвилю еміграції — до 400 тис. людей у 2026−2027 роках.

Як кажуть в НБУ, тривалий відплив населення та повільне повернення поглиблюють дефіцит робочої сили, гальмують економічне відновлення та розганяють зарплати швидше, ніж зростає продуктивність. Це, своєю чергою, підживлює інфляцію.

Аналітики кажуть, що панікувати зарано

У Gremi Personal застерігають, що ці прогнози не варто сприймати буквально. Хоча головна причина виїзду українців — безпекова ситуація через війну, відтік уже досяг «плато». У першому півріччі 2025 року за кордон виїхало 60 тис. українців, тоді як рік тому — 200 тис.

За даними ООН, за межами країни перебуває 5,6 млн громадян, але Міжнародна організація з міграції підрахувала, що з початку вторгнення вже повернулися понад 4,14 млн.

Що може змінити ситуацію

Подальша динаміка залежить від сценарію завершення війни, економічних перспектив та обсягів інвестицій. Оптимістичний прогноз НБУ передбачає, що за умови покращення безпеки у 2026−2027 роках повернеться вже 700 тис. українців.

За даними опитування Gremi Personal серед українців у Польщі, 70% розглядають можливість повернення, з яких майже 18% зроблять це одразу після покращення безпеки.

Чому українці готові повертатися

Аналітики наголошують: рішення повернутися залежить насамперед від безпеки, а не тільки від зарплати. Людей приваблює життя у рідному середовищі, власне житло та близькість родини.

Додатковим стимулом може стати охолодження світового ринку праці. ЄС, США та країни Азії зменшують попит на робочу силу, а українці можуть втратити пільги на перебування за кордоном. У той же час після війни в Україні зростатимуть зарплати та попит на кадри, що створить вигідні умови для повернення.

Перспектива

За словами експертів, відновлення бізнесу та запуск інвестиційних проєктів після війни відкриють широкі можливості для тих, хто виїхав. Головне — створити відчуття стабільності та безпеки, щоб бажання «повернутися додому» стало реальністю.

