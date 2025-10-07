0 800 307 555
Bolt знизив комісію для водіїв у Києві
З 1 жовтня 2025 року сервіс Bolt зменшив комісію для всіх водіїв у Києві до 20%. Це має збільшити чистий заробіток водіїв і підтримати їх в умовах зростання витрат на утримання авто.
Про це йдеться у релізі, наданому Finance.ua.

Чому компанія пішла на цей крок

За результатами внутрішніх опитувань, 40% водіїв Bolt вважають, що їхня головна проблема — низька вартість поїздок і заробітку. При цьому пальне, ремонт і техобслуговування дорожчають швидше, ніж зростають доходи.
«Завдяки різним бонусним та промо-кампаніям ефективна комісія для водіїв може бути ще нижчою. Ми свідомо встановлюємо її на рівні 20%, що робить умови Bolt одними з найбільш привабливих на ринку — особливо з урахуванням того, що у найближчих конкурентів рівень комісії складає 25−27%» , — зазначає генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик.
За даними Bolt, середній заробіток водіїв сервісу сьогодні може сягати до 800 євро на місяць. У поєднанні зі зниженням комісії це дає змогу партнерам збільшити дохід і почуватися фінансово стабільніше.

Нова категорія замовлень

Паралельно компанія запустила нову категорію «Priority» — з підвищеним тарифом і швидшим пошуком авто.
Як зазначають у Bolt через нову категорію пасажири отримуватимуть машину в середньому на 10−15% швидше, ніж у стандартних категоріях.
Раніше Finance.ua повідомляв, що онлайн-сервіс таксі Bolt запустив у додатку нову категорію Women for Women, обираючи яку, жінки можуть замовити поїздку з жінкою-водієм.
