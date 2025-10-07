День фінансів: система штрафних балів для водіїв, кредитна історія, нова зарплатна модель для вчителів Сьогодні 17:45

Вівторок, 7 жовтня. Водіям готують штрафні бали, учителям — вищі зарплати, а пенсіонерам нарешті почнуть повертати недоплачені пенсії.

Система штрафних балів для водіїв

В Україні є водії, які регулярно перевищують швидкість і накопичують штрафи, але продовжують ризикувати життям своїм та інших учасників руху. Тому в Раді планують впровадити систему штрафних балів , яка вже давно використовується в ЄС. Якщо водій постійно порушує, то він може втратити право керувати автомобілем.

Додамо, що з 1 жовтня 2025 року сервіс Bolt зменшив комісію для всіх водіїв у Києві до 20%.

До речі, за даними Укравтопрому, у вересні український автопарк поповнили понад 23,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 37% більше, ніж торік. У порівнянні з попереднім місяцем попит на такі авто збільшився на 3%. Найбільше українці купують бензинові авто, це понад 45%.

Кредитна історія

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про кредитну історію. Автори документу впевнені, що прийняття законопроєкту сприятиме зменшенню частки прострочених кредитів, посиленню фінансової дисципліни й забезпеченню дотримання міжнародних стандартів захисту даних.

Нова зарплатна модель для вчителів

У Раді пропонують запровадити нову систему оплати праці педагогів — фіксовану ставку у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат. Якщо зміни ухвалять, нова модель почне діяти з 1 вересня 2026 року.

📢 «Зараз молодий вчитель із доплатою у 2 000 грн отримує на руки приблизно 8 200 грн, а ми хочемо, щоб він отримував понад 19 000 грн. Уперше бачимо реальну можливість це зробити», — заявив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Водночас, за даними НБУ, у річному вимірі зростання медіанної номінальної зарплати сповільнилося з 19% р/р у серпні до 16% у вересні.

$100 тисяч за візу H-1B

У США змінили правила для іноземних фахівців, тепер оформлення робочої візи H-1B коштує $100 тисяч. На перший погляд, це могло б створити труднощі для українських спеціалістів, яких запрошують до США. Однак опитані експерти вважають , що підвищення вартості візи не лише не стане проблемою для української IT-індустрії, а й може відкрити для неї нові можливості.

Рейтинг країн-симпатій громадян України

Як ідеться в опитуванні, проведеному Центром Разумкова, українці найкраще ставляться до Нідерландів, Канади та Норвегії. Такі країни очолили рейтинг симпатій громадян України. Польща, яка тривалий час займала високі позиції в подібних рейтингах, цього разу не увійшла навіть до першої десятки.

Проте, за даними НБУ, українці займають друге місце після німців за обсягами витрат у Польщі, витрачаючи майже 2 млрд злотих за квартал. За перші дев’ять місяців 2025 року кількість українців за кордоном зросла на 166 тис. осіб, що значно менше, ніж за аналогічний період 2024 року (390 тис. осіб).

Ситуація на валютному ринку

Аналітики ICU повідомили , що сплата податків в останні дні вересня допомогла Національному банку суттєво скоротити валютні інтервенції й водночас зміцнити курс гривні. Але це тимчасове покращення.

Фінансові експерти також розповіли , що зараз вигідніше: переводити заощадження у валюту, продавати її чи вкладатися у інші фінансові інструменти.

Недоплачені пенсії

Сотням тисяч пенсіонерів протягом багатьох років недоплачували пенсії. Загальна заборгованість перед ними сягнула 85 млрд грн. Зараз Кабінет Міністрів ухвалив рішення про повернення цих коштів. Відповідно до документу, пенсіонерам мають поетапно повертати гроші — щомісяця разом з виплатою поточної пенсії.

Оподаткування віртуальних активів

Доходи власників криптовалют уже оподатковуються, заявив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він також пояснив, який підхід пропонується в новому законі й що він змінить для тих, хто здійснює операції з віртуальними активами.

