Українцям повернуть недоплачені пенсії: скільки заборгувала держава

Сотням тисяч пенсіонерів протягом багатьох років недоплачували пенсії. Загальна заборгованість перед ними сягнула 85 млрд грн. Кабінет Міністрів ухвалив рішення про поетапне повернення цих коштів.

Виплати передбачено постановою уряду від 14 липня 2025 року № 821 «Про затвердження Порядку здійснення з бюджету Пенсійного фонду України видатків на виплату пенсій (щомісячного довічного грошового утримання суддям у відставці), призначених (перерахованих) на виконання судових рішень».

Скільки пенсіонерів виграли суди

За останні п’ять років у судах було відкрито 758 тис. справ, пов’язаних із недоплатами пенсій. У більшості випадків суди ухвалили рішення на користь пенсіонерів і зобов’язали державу виплатити їм загалом приблизно 85 млрд грн.

Втім, донедавна, попри судові рішення, борги пенсіонерам не виплачували, оскільки у держави не було ресурсу, аби повернути заборговані кошти.

Однак із виходом урядової постанови № 821 ситуація змінилася.

Відповідно до цього документу, пенсіонерам тепер мають поетапно повертати гроші — щомісяця разом з виплатою поточної пенсії.

Як відбуватимуться виплати заборгованих пенсій

Виплати здійснюватимуть лише за наявності вільних коштів у бюджеті Пенсійного фонду. Якщо в певному місяці коштів бракуватиме, заборгованість переноситимуть на наступний період.

Як просувається виплата боргу, можна перевірити самостійно в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Там можна побачити, яку суму ще має отримати пенсіонер, а також дізнатися орієнтовні терміни надходження коштів.

Нагадаємо, Finance.ua раніше писав, що Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження мінімальної пенсійної виплати після проведення відрахування з пенсії, індексації пенсій окремим категоріям осіб».

Законопроєкт передбачає щорічний перерахунок пенсій, призначених відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу». Індексація здійснюватиметься з 1 березня з урахуванням зростання доходів населення та споживчих цін за коефіцієнтом, визначеним у статті 42 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

У серпні показник середньої заробітної плати, який використовується для розрахунку пенсій, зменшився до 19 813,71 грн. Це на 641,94 грн менше, ніж у липні (20 455,65 грн). Водночас у липні середня зарплата також знизилася — на 1 981,41 грн.

