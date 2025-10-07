0 800 307 555
ТОП-10 країн до яких українці ставляться найкраще (інфографіка)

Українці найкраще ставляться до Нідерландів, Канади та Норвегії. Такі країни очолили рейтинг симпатій громадян України.
Про це йдеться в опитуванні, проведеному Центром Разумкова.
Дослідження показало, що традиційні партнери України в Європі та Північній Америці користуються найбільшою довірою та позитивним ставленням серед населення.
Польща, яка тривалий час займала високі позиції в подібних рейтингах, цього разу не увійшла навіть до першої десятки.
За ними у рейтингу розташувалися Данія, Фінляндія, Чехія, Польща, Японія, США та Туреччина.

Причини симпатій українців

Соціологи зазначають, що високі позиції країн Балтії та Скандинавії пояснюються стабільною підтримкою України у військовому, гуманітарному та дипломатичному напрямках.
Падіння позицій Польщі у рейтингу аналітики пов’язують із напруженням у двосторонніх відносинах, яке спостерігається останнім часом. Зокрема, на громадську думку вплинули політичні суперечки щодо поставок українського зерна, обмеження на перетин кордону вантажним транспортом, а також риторика окремих польських політиків. Незважаючи на це, більшість українців продовжують визнавати важливу роль Польщі у підтримці нашої держави після початку повномасштабного вторгнення.

Висновки

Експерти Центру Разумкова зазначають, що результати опитування свідчать про поступову переорієнтацію суспільних симпатій українців у бік країн Західної та Північної Європи. Опитування проводилося серед повнолітніх громадян України на всій території, підконтрольній уряду, за репрезентативною вибіркою.
За матеріалами:
Finance.ua
