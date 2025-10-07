Три мінімалки: в Україні пропонують нову зарплатну модель для вчителів Сьогодні 15:38 — Особисті фінанси

У Верховній Раді пропонують запровадити нову систему оплати праці педагогів — фіксовану ставку у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат.

Відповідні правки до Закону «Про Державний бюджет на 2026 рік» подали народні депутати.

Про це повідомив голова парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

За його словами, мета ініціативи — не просто збільшити оклади, а змінити саму систему нарахування зарплат.

Передбачається, що правки до бюджету дозволять виплачувати вчителю щомісячний оклад у розмірі не менше трьох мінімальних зарплат.

«Зараз молодий вчитель із доплатою у 2 000 грн отримує на руки приблизно 8 200 грн, а ми хочемо, щоб він отримував понад 19 000 грн. Уперше бачимо реальну можливість це зробити», — сказав чиновник.

Якщо зміни ухвалять, нова модель почне діяти з 1 вересня 2026 року.

За словами Бабака, попереду ще чимало роботи, зокрема — перегляд структури заробітної плати вчителів.

Довідка Finance.ua:

медіанна зарплата вчителів у вересні 2025 році становить 12 500 грн, свідчать дані OLX Робота;

тож професія вчителя й надалі залишається однією з найменш оплачуваних в Україні. Для порівняння, у Польщі зарплата вчителя залежно від категорії та стажу сягає від 5 000 до 7 300 злотих (57 000−83 000 грн);

раніше ми також повідомляли, що у 2026 році уряд збереже щомісячну доплату вчителям у розмірі 2 тис. грн.

